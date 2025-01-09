ESPN duyurdu... Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
Galatasaray'la ismi son dönemde sıkça anılan İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Türk asıllı Alman yıldızın sarı-kırmızılılara transfer olabileceğini yazdı.
Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan hakkında Galatasaraylıları heyecanlandıran bir iddia geldi...
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sarı-kırmızılıların İlkay'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Sarı-kırmızılıların, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan Manchester City'ye dönmeden önce de yıldız futbolcunun temsilcileriyle yaz aylarında temasa geçtiği belirtildi.
Galatasaray'ın ara transferde İlkay'a teklif yapacağı iddia edilse de habere göre sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Özellikle City'nin orta sahasını yeni oyuncularla güçlendirmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği düşünülüyor.
Haberde ayrıca, kariyerine bir süre daha Avrupa'da devam etmek isteyen İlkay Gündoğan ile İtalyan devi Inter'in de ilgilendiği ifade edildi.
82 kez Almanya Milli Takım formasını giyen ve 19 kez fileleri havalandıran başarılı futbolcu, bu sezon forma giydiği 25 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen İlkay, Manchester City dışında Barcelona, Borussia Dortmund ve Nürnberg gibi takımların formasını giydi.