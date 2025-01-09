Fenerbahçe kupada Kasımpaşa deplasmanında! İşte Mourinho'nun kupa 11'i

YER ALMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.