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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe kupada Kasımpaşa deplasmanında! İşte Mourinho'nun kupa 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe kupada Kasımpaşa deplasmanında! İşte Mourinho'nun kupa 11'i

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa kupaya bir önceki turda katılmış ve genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükselmişti. Fenerbahçe ise kupa macerasına direkt olarak grup aşamından başladı. Peki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:58
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadeleyi ATV yayınlayacak.

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        YER ALMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER

        Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

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        FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

        Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

        5

        Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

        6

        KASIMPAŞA, GENÇLERİYLE TURLAYIP GELDİ

        Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.

        7

        KUPADA İKİNCİ RANDEVU

        Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

        8

        İrfan Can Eğribayat

        9

        Levent Mercan

        10

        Çağlar Söyüncü

        11

        Yusuf Akçiçek

        12

        Mert Müldür

        13

        Amrabat

        14

        Fred

        15

        Szymanski

        16

        İrfan Can Kahveci

        17

        Cengiz Ünder

        18

        Cenk Tosun

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