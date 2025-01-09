Antalya haberleri: Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Antalya haberleri: Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı! Antalya'da, alt geçitte kontrolünü kaybettiği motosikletinden düşüp başını refüje çarpan 23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu, hayatını kaybetti. Tiryakioğlu'nun çalan cep telefonuna olay yerinde kimse cevap veremezken, haberi alıp olay yerine gelen yakınlarını ise polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.01.2025 - 08:14 Güncelleme: 09.01.2025 - 08:14 facebook

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