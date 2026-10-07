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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı

        19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı

        Diyarbakır'da, 19 yıl önce cinayete kurban giden 20 yaşındaki Erhan Kurt'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden babası Ali Kurt tutuklandı. 2 şüpheliye ev hapsi verildi, aralarında annesinin de olduğu 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayetin, aile içi bir mesele nedeniyle şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği kanaatine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 08:03 Güncelleme:
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        19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 21 Eylül 2007’de Erhan Kurt (20), Hevsel Bahçeleri mevkiindeki Dicle Nehri ile Çiftehavuzlar Mezarlığı arasında kalan stabilize yolda ölü bulundu.

        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

        Yapılan ölü muayenesi ve otopside Kurt’un bağla boğmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kullanılan bağ bulunamazken, Kurt’un kanında alkol veya uyuşturucu maddeye, tırnak örneklerinde ise başka bir kişiye ait DNA’ya rastlanmadı.

        AİLESİ "ARKADAŞLARINA GİTTİ" DEDİ

        Kurt’un ailesi, olaydan önceki gece saat 19.00-19.15 sıralarında babası Ali Kurt ile kıraathaneye gittiğini, daha sonra arkadaşlarını ziyaret edeceğini söyleyerek babasının yanından ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını anlattı.

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        2013'TE DOSYA "DAİMİ ARAMAYA" AYRILDI

        Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen Ali Kurt, R.Ç., S.K. ve Y.K. hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulandı. Ancak delil elde edilememesi üzerine 9 Haziran 2013’te kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilerek dosya daimi aramaya alındı.

        CESEDİN BULUNMASINDAN 6-12 SAAT ÖNCE ÖLÜM GERÇEKLEŞMİŞ

        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026’da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulmasının ardından Erhan Kurt dosyası da yeniden incelendi. Şüpheli ve tanıkların beyanlarındaki çelişkiler nedeniyle O.K. ile Kurt’un annesi A.K. hakkında da iletişimin tespiti kararı alındı.

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        Diyarbakır 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Haziran 2026 tarihli kararıyla dosyada kısıtlama kararı verilirken, şüpheliler ve maktule ait GSM hatları ile cihazlara takılan hatların HTS kayıtları temin edilerek analiz edildi. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda ise ölümün, cesedin bulunduğu 07.30-08.00 saatlerinden 6-12 saat önce gerçekleştiği değerlendirildi.

        TANIKLARIN YENİDEN İFADELERİ ALINDI

        Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan tanık A.Ç., olay akşamı Erhan Kurt’un babası ile birlikte evden çıktığını, babasının elinde elektrik malzemeleri bulunan bir poşet olduğunu ve işe gittiğini söylediğini anlattı. Tanık, gece saatlerinde maktulün annesi A.K.’nin oğlunun öldürüldüğünü söyleyerek feryat ettiğini de belirtti.

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        HTS incelemesinde ise A.Ç.’nin saat 00.00 sıralarında Erhan Kurt’un babası Ali Kurt ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Ali Kurt’un ise ifadesinde oğlu Erhan Kurt ile evden çıktıktan sonra kahvehaneye gittiğini ve ardından eve döndüğünü söylediği belirtildi.

        Tanık H.Ö. de saat 00.00 sıralarında Erhan Kurt’un annesi A.K.’nin oğlunun kayıp olduğunu söyleyerek ağladığını, sabah 06.30-07.00 sıralarında ise "Oğlumu akşamdan öldürmüşler" diyerek feryat ettiğini anlattı.

        CİNAYETİN NEDENİ AİLE İÇİ BİR MESELE

        Soruşturma dosyasındaki değerlendirmede, baba Ali Kurt’un cesedin bulunduğu bölgeden de sinyal alan Alipaşa baz istasyonunda saat 20.36’da kaydının bulunması, hastaneye gittiği yönündeki beyanının HTS kayıtlarıyla desteklenmemesi ve olayda kullanılan kablonun ölçüsünün elektrik işinde kullandığı malzemeyle uyuşması şüpheyi artıran hususlar arasında gösterildi.

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        Soruşturmayı yürüten ekipler, mevcut bulguları ve tanık anlatımlarını değerlendirerek cinayetin aile içi bir mesele nedeniyle şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği kanaatine ulaştı.

        AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma kapsamında Erhan Kurt'un babası Ali Kurt ile annesi A.K., O.K., S.K., Y.K. ve R.Ç., 2 Ekim’de Diyarbakır ve Batman’da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Ali Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.K. ve S.K.’ye ev hapsi verilirken, annesi A.K.’nin de aralarında olduğu diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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