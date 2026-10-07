Fransa'da öğrenci hareketi büyüyor: Öğrenci, öğretmen, veliler sokakta

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan, daha sonra tüm ülkeye yayılan öğrenci protestoları her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Öğrencilerin daha iyi fiziki koşullarda daha iyi bir eğitim için başlattığı protesto gösterileri, Fransız hükümetin önündeki en acil ve büyük sorun konumunda.

İlk olarak öğrencilerilerin başlattığı protesto hareketi, günler içinde velilerin, muhalefetteki siyasilerin, sendikaların ve sıradan vatandaşların katıldığı dev bir kitleye dönüştü.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Paris'teki 56 bin kişi de dahil olmak üzere Fransa genelinde yaklaşık 266 bin protestocunun olduğunu açıkladı. Protestocu öğrenciler ise Paris'teki 100 bin kişi dahil olmak üzere, yürüyüşlere toplam 450 bin kişinin katıldığını belirtiyor.

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Polis, on binlerce öğrenci, öğretmen ve veliye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı noktalarda coplu müdahalelerde bulundu.

Şimdiye kadar 488 kişi gözaltına alındı. Onlarca lisede eğitim öğretime ara verildi.

Lille, Marsilya, Lyon, Paris, Clermont-Ferrand ve Rennes'de, daha önce yalnızca okul sınırları içinde bir araya gelen lise öğrencileri kitlesel olarak yürüyüşlere katıldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Paris'teki gösterinin sonunda çatışmalar yaşanıp günün bilançosu 488 gözaltıyla sonuçlansa da, öğrencilerin çoğu genel olarak olumlu ve sakin bir atmosferde protestolarını gerçekleştirdi.

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Protestolara sert müdahale emri verdiği iddiasıyla muhalefet partileri tarafından eleştirilerin hedefi olan İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, şok bombalarının kullanımının askıya alındığını ve IGPN (Ulusal Polis Genel Müfettişliği) tarafından 18 soruşturma başlatıldığını duyurdu. Uluslararası Af Örgütü de, Fransız yetkililerin "orantısız polis baskısına son vermesi" gerektiğini ifade ediyor.

Başbakan Sébastien Lecornu, lise öğrencilerinin eylemlerinin yanı sıra akaryakıt fiyatları, tarım krizi ve borç durumu hakkında da bu akşam bir açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, krizden çıkış yolu aramak amacıyla dün akşam Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez ve Eğitim Bakanı Édouard Geffray dahil olmak üzere çeşitli bakanlarla bir araya geldi.

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Lise öğrenci birlikleri ve öğrenci sendikaları; Paris ve diğer şehirlerde "4. Perde" kapsamında bugün ve yarın yeni yürüyüşler yapılması ve mevcut ablukaların sürdürülmesi çağrısında bulunuyor. Öğrenci sendikası başkanı Suzanne Nijdam, hükümetin öfkeyi dindirmek istemesi halinde eğitim ve yükseköğretim bütçesinin önündeki engelleri kaldırması gerektiğini vurguladı: "Taleplerimiz basit: daha iyi eğitim koşulları, yeterli sayıda öğretmen ve düzgün okul binaları. Yetkililerin verdiği tepki felaket düzeyindeydi. Zaten yeterince şiddet var."

Bütçe hareket alanı oldukça kısıtlı olan ve kamu borcu rekor seviyede bulunan hükümet, kamu düzeninin sağlanması süreciyle ilgili baskı altında kalmaya devam ediyor.