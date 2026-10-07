Didem Balçın: Zayıflama iğnesi kullanmadım

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Didem Balçın, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, muhabirlerin "Zayıflamışsınız" sözleri üzerine kilo vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Balçın, "Ben son bir senedir zayıfım zaten. Siz beni en son ne zaman gördünüz? 1 metre 72 santimetre boyunda, 58 kiloyum şu anda. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız, öyle bir şey yok" diyerek kahkaha attı.

"ÜÇ KİLO DAHA VERMEM GEREKİYOR"

Yaz aylarında 'Çakallarla Dans' filminin çekimlerinde olduğunu belirten Didem Balçın, tatil yapamadığını söyledi. Oyuncu, "Yazın çalıştık, 'Çakallarla Dans'ı çektik. O yüzden tatil yapamadım. Şimdi bir tiyatro oyunum var. Orada oyunun bir bölümünde mayo giyiyorum. O yüzden üç kilo daha vermem gerekiyor ki güzel gözükeyim. Yazın beni göremediniz ama oyuna gelince mayo ile görürsünüz. Ben zaten öyle çok televizyonda mayo ile gözükmeyi sevmem, daha muhafazakar görünmek isterim" ifadelerini kullandı.