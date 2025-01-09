Meteoroloji açıkladı! 3 ilde yağmur var, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Güneşli 17° Ankara Parçalı bulutlu 12° İzmir Parçalı bulutlu 18° Antalya Parçalı bulutlu 17° Trabzon Güneşli 14° Bursa Kısmen Güneşli 16° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Güneşli 13° Gaziantep Güneşli 14° Ağrı Güneşli 0° Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.