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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji açıkladı! 3 ilde yağmur var, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! 3 ilde yağmur var, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 07:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 07:42
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 17°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 12°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 18°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 17°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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