Bedelli askerlik ücreti duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 bedelli askerlik tutarının 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğunu duyurdu. Böylece bedelli askerlik ücretine yüzde 11.54 zam gelmiş oldu.

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor.

BEDELLİ ÜCRETİ NASIL DEĞİŞTİ?

2019'da dolar bazında 6 bin dolar ile başlayan ve o günkü kurla 31 bin 343 lira olan bedelli askerlik ücreti, bugün itibariyle tarihi zirvesini görerek 6 bin 879 dolara çıktı. Bedellide dolar bazında 2 senede yüzde 67,8, 1 senede yüzde 33,2 artış yaşandı.