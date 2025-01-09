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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!

        İstanbul Şişli'de vahşice katledilen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katil zanlısı Mustafa Örün, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:32
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        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
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        Şişli Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

        DHA'nın haberine göre Hanilçi'nin yargılandığı davanın ilk duruşması saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

        NE OLMUŞTU?

        Şişli'de geçtiğimiz 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

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        Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu.

        Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.Ö. ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

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        #Şirin Elmas Hanilçi
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