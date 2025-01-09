Mauro Icardi aşkını ilan etti: Wanda Nara'ya misillemede bulundu
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak olduğu dönemde özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile aşk yaşadığını duyurdu ve boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya misillemede bulundu
Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında yaşananlar konuşulmaya devam ediyor.
Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini alhdatmasına, aldatmayla karşılık vererek misillemede bulundu.
Geçtiğimiz günlerde rapçi sevgilisi L-Gante’den ayrılan Wanda Nara, bu ayrılığı; "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" sözleriyle duyurmuştu. Ancak Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile daha önce yaptığı bazı paylaşımları tekrar paylaşması ve henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alması, barışma sinyali olarak yorumlanmıştı.
Arjantin basını, Wanda Nara’nın Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediğini ancak eşinin bu isteği reddettiğini yazdı. Ayrıca, Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı sosyal medyada takibe geri dönmemesi de dikkat çekti.
Bu gelişmenin ardından Mauro Icardi'den sürpriz bir hamle geldi. Yıldız golcü, sevgilisi María Eugenia Suárez'in kızıyla çekilen fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Icardi, fotoğrafa; "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" notunu düştü.
32 yaşındaki María Eugenia Suárez, sahne adı China Suarez ismiyle de tanınıyor.
China Suarez’in Mauro Icardi’nin kardeşlerini sosyal medyada takibe aldığı da görüldü.
31 yaşındaki Mauro Icardi, böylelikle daha önce pek çok kez çocuklarını L - Gante ile bir araya getiren boşanma aşamasındaki Wanda Nara'ya da bu konuda da misillimede bulundu.
MAURO ICARDI'DEN 15 MADDELİK AÇIKLAMA
Mauro Icardi, sevgilisi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşım sonrası 14 maddelik bir açıklama yaptı. Icardi, şunları söyledi: Herkesin bildiği gibi, kızlarımla ilgili konularda herhangi bir şey paylaşmak benim tarzım değildir. Bir yargıç ve Çocuk Hakları Koruyucusu'nun talimatları doğrultusunda bugüne kadar bu konuda sessiz kaldık. Ancak, kızlarımın annesinin yaptığı tüm acımasız yalanlara cevap vermek zorunda hissediyorum, çünkü sessizliğimle bu sapkın iftiraların doğru olduğunu kabul etmiş olmamak adına... Yalanlarla ne zamana kadar yaşamak istiyoruz?
1) Beni, bana karşı yapılan asılsız bir şiddet suçlamasıyla kendi dairemden uzaklaştırdılar.
2) Bir cumartesi gecesi, dizimdeki sakatlığım için ameliyat olmama saatler kala, Santa Bárbara'da, bir başka asılsız şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evime baskın yapıldı. Baskın sonucu negatif çıktı. Silahım yoktu, kimseye zarar vermedim ve yalnız başıma uyuyordum.
3) Kızlarımı 13/12 tarihinde bana teslim etmeleri gerekiyordu ancak telefonlarımı 17/12'ye kadar kapattılar. Çünkü anne, Avrupa'da "sevgilisiyle" seyahatteydi. Bu kişinin 3 yıldır bir ilişki içinde olduklarını, kendisi hâlâ benimle evliyken canlı yayında doğruladılar ve kızlarımıza onun sadece "BİR ARKADAŞ" olduğunu söyledi... (Ama hâlâ başkalarını suçluyorlar, ne ikiyüzlülük değil mi?)
4) 25/12 tarihinde "Amerika'nın Annesi" adaletin kararıyla kızlarını almak zorundaydı... Kızlar Noel'i babalarıyla, yılbaşını ise anneleriyle geçirecekti. Ancak hanımefendi, istediğini alamadığı için kırgın bir şekilde kızlarını almaya gitmedi ve Punta del Este'ye gitti. Gerekçe olarak 10.000.000 Peso'luk kefalet parasını ödeyemeyeceğini söyledi ama özel uçak ve her zamanki gösterişli yaşam tarzı için parası vardı. Üstelik birkaç gün önce İtalyan hesabına 10 bin dolar yatırmıştım. Böylece kızlarına verdiği, onları almaya geleceği sözünü tutmadı ve hazırlanmış bavullarıyla onları ortada bıraktı... Ben ise onun bu terk edişi karşısında hiç tereddüt etmeden arkadaşlarımla yılbaşı planımı iptal ettim ve kızlarımla kaldım... Tıpkı son 2 yıldır yaptığım gibi... Çünkü bu süre boyunca hanımefendi kızlarından çok kendi hayatını önceliklendirmeyi seçti...
5) Tatili bittiğinde, kızlarımı bana zorla vermemi dayatmaya çalıştı. Oysa bu 20 gün boyunca kızlarımı telefonla manipüle etmeye çalışmıştı, çünkü kızlar kendileri bana annelerinin evine gitmek istemediklerini söylüyorlardı. Babalarının evinde mutlu olduklarını, ailevi, eğlenceli bir ortamda yaşıyor olduklarını dile getiriyorlardı. Anneleri hakkında hiçbir kötü veya aşağılayıcı söz söylenmediği bir ortamdaydılar.
6) Yetmezmiş gibi, kızlarına 05/01 tarihinde onları almaya geleceğini söyleyerek bir kez daha sözünü tutmadı. Kızlar güzelce giyinip heyecanla onu beklediler. Ama bir kez daha onları ortada bıraktı. Ancak 06/01 tarihinde, avukatlarımın müdahalesi sayesinde, onun istediği bir benzin istasyonunda kızlarını ona teslim edebildim.
7) Ben, asla kızlarıma anneleri hakkında kötü konuşmam... Onlara, annelerinin ailesini 3 yıl boyunca sevgilisi olan bir kişi yüzünden dağıttığını ve bu kişiyi sonunda "erkek arkadaşı" olarak kabul ettiğini anlatmam. Ve bu yüzden kızlar Türkiye'de okula giderken 2 yıl boyunca Arjantin'e yerleştiğini anlatmam. Hatta... Sadece o kişinin hapiste olduğu 3 ay boyunca Arjantin'de olmadığını da anlatmam.
8) Dipnot: O sevgilisine de şunu söylemek isterim ki, kendisi de tıpkı benim gibi aldatıldı... Çünkü Ocak 2023'te kendisi Senegal asıllı bir futbolcu ile Dubai'de buluştu. Bu, oğlumuzun doğum günü olan 25/01/23 tarihinde gerçekleşti. O gün oğlumuzun doğum günü kutlanıyordu ve kendisi kutlamaya ancak 23:30'da yani doğum gününün bitmesine 30 dakika kala geldi...
9) Çalışmak isteseydi Avrupa'da yapabilirdi... Nitekim İtalya'da çok başarılı şekilde yaptı. Çünkü kızlarımız hiçbir zaman Arjantin'de yaşamadı...
10) Hanımefendi, kamuoyunda beni küçültmeye çalışıyor... Ama ben, kızlarımın birçok kez talep ettiği gibi, ailemizi kurtarmak için verdiğim mücadeleden ve gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum.
11) Beni alaya almak için çocuklarına verdiği zarar onun umurunda değil. Annelerinin, babalarının veya üvey babalarının cinselliklerinin internette viral olması ve çocukların arkadaşlarının karşısında utanç duyması onun umurunda değil. Çünkü açıkça görülüyor ki, onun kini ve savaşı, çocuklarının mutluluğundan daha önemli.
12) Son olarak, 20 gün boyunca kızlarını görmedikten sonra yaptığı ilk şey, onları manipüle etmek ve onlara yalanlar söylemek oldu. Elimde, söylediği her şeyin yalan olduğuna dair kanıtlar var. Kızları, benim yanımdaki kişinin ailemizi mahvettiğine inandırmaya çalışıyor. Ama kızlarına gerçeği söyleme cesareti yok... Aileye bizzat kendisinin 3 yıl boyunca süren bir evlilik dışı ilişki yüzünden ayırdığını anlatamıyor. Kime yalan söylüyor? Kimi kandırmaya çalışıyor? Yeter artık, Allah aşkına!
13) İşin en ironik yanı, kızlarımın her zaman "La China" Eugenia'nın kim olduğunu bilmeleriydi. Onu YouTube'da ve Spotify'da arayıp şarkılarını dinler ve hayranı olurlardı. Bunun kanıtları da var, ancak kızlarımın bütünlüğünü korumak için bunları saklıyorum.
14) Söylediğim ve yayınladığım her şeyi, hanımefendinin yalanları ve iftiraları yüzünden zorunlu olarak yapıyorum. Onun çocuklarının refahını ve zihinsel sağlığını hiçe saydığı ortada.
15) Kızlarımın anneleri tarafından psikolojik olarak manipüle edildiğini bilmek canımı yakıyor... Ama adalete güveniyorum. Doğru yolda olduğumdan eminim. Beni mahkemeye götürdüler ve beni karalamaya çalıştılar ama hakikatle, her zaman galip geldik.
WANDA NARA: ALDATILDIM
Mauro Icardi'nin, 2021'de PSG'de top koşturduğu dönemde Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıkmıştı.
Arjantinli oyuncu - şarkıcı ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu. China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, bu yazışmaları gördü ancak evliliklerine yeniden şans verdi.
Yaşadıkları sorunların birkaç yıl önce başladığını belirten Wanda Nara; "Birkaç yıl önce ortaya çıkan ve herkesin bildiği bir durum nedeniyle, ilişkimizi ilerletmeye çalıştık ancak her zaman kısa devreler oldu. İleri - geri gittik, kavga ettik. Başa çıkılması çok zor durumlar vardı ve evliliğin ortasında hep aynı durumun hayaleti vardı" demişti.