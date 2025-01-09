Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsü şoförü Mehmet A. (26) duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. (26) kendisine biber gazı sıkıp bıçakla saldırdı.

KOLUNDAN VE BOYNUNDAN YARALANDI AA'daki habere göre otobüs şoförü Mehmet A'nın kolundan ve boynundan yaralandığı saldırının ardından şüpheli eşi Sabriye A, araçtan inip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı Mehmet A, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı Sabriye A'yı olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. REKLAM

"OĞLUMU BANA GÖSTERMEDİ" İDDİASI Emniyete götürülen Sabriye A'nın ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını bildirerek, eşinin 2.5 yaşındaki oğullarını hafta sonu birlikte vakit geçirmek için kendisinden aldığını, daha sonra çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle öfkelenip bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

ANNE ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yaralanan Mehmet A'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.