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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Vincenzo Montella gelişmesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Vincenzo Montella gelişmesi!

        Beşiktaş'ta teknik diretktör arayışları devam ederken Başkan Serdal Adalı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için nabız yokladı. İşte detaylar...

        Giriş: 09.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:00
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        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
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        Beşiktaş'ta başkanlığa gelir gelmez çalışmalara başlayan Serdal Adalı, ilk olarak Sergen Yalçın'a teklif götürmüş, ancak Yalçın kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini ifade etmişti.

        Siyah-Beyazlılarda, teknik direktör arayışı devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın gündemine Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella geldi.

        OLUMLU YANIT GELMEDİ

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün TFF'ye gerçekleştirdiği ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu'na Vincenzo Montella'nın durumunu sordu.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan iki takımı birden çalıştırmasına sıcak bakmıyoruz yanıtı geldi.

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