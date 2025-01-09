OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme! Koç Holding'in ortağı olduğu Opet'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Fikret Öztürk'ün, İstanbul Üsküdar'daki villası soyulmuş ve 4 hırsız, içinde 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin dolar paranın bulunduğu kasayı alıp kaçmıştı. Polisin titiz çalışmasıyla, hırsızlar ve çalınan ziynet eşyalarını satın alan bir kişi yakalandı

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