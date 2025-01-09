Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada

Birçok ülke sağlık sisteminin bütçe üzerindeki yüklerini azaltmak için farklı projeleri hayata geçiriyor. Türkiye de uzaktan sağlık hizmeti konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Sağlık hizmetine ulaşmada randevu alma ve hekim sayısı konusunda problemler yaşanan ülkemizde de e-Nabız Sistemi üzerinden uzaktan sağlık hizmeti sunulmaya çalışılıyor. Bu konuda henüz hedeflenen mesafe kat edilmiş değil. Sağlık Bakanlığı'na ait görüntülü görüşme (Tele Sağlık) Sistemi üzerinden hastalar ve sağlık çalışanları çevrimiçi (online) görüşme yapabiliyorlar.

Uzaktan sağlık hizmeti sunumu ile kronik hastalığı olan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini ve hastalıklarının öz yönetimini kolaylaştırma ve sağlık kuruluşlarındaki fiziksel başvuru yoğunluğunu azaltma amaçlanıyor. Telekonsültasyonu (internet aracılığıyla uzaktan görüntülü olarak hasta değerlendirmesi, sağlık kayıtlarının güncellenmesi ve sms/e-mail ile veri aktarımını) içeren uzaktan sağlık hizmeti sunumu, hastaya danışmanlık hizmeti ile birlikte sağlık eğitimi verilmesini, kronik hastalıkların değerlendirmelerinin/izlemlerinin yapılmasını ve gerekli olduğu durumlarda ilaç reçete edilmesini kapsıyor.

REKLAM TÜRKİYE DÜNYADA 26’NCI Dijital Sağlık ve Fitness servislerinin kullanımı konusunda We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan rapora göre; çevrimiçi bir sağlık veya fitness web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş üzerine internet kullanıcılarının yüzdesi 2023’te yüzde 22.9 iken 2024’te bu oran, yüzde 23.5’a yükseldi. Türkiye yüzde 21.9 ile dünya genelinde 26’ncı sırada… Nijerya yüzde 32.3 ile dünya birincisi iken, Rusya yüzde 12.7 kullanım ile son sırada.

EN ÇOK 35-44 YAŞ KULLANIYOR Dijital sağlık ve fitness sitelerini veya uygulamalarını dünya genelinde en çok 35-44 yaş aralığındaki kişiler kullanıyor. Kadınların oranı yüzde 29.7 iken, erkeklerde oran yüzde 22.5. 25-35 yaş arasında ise kadınlarda yüzde 27.4, erkeklerde yüzde 22.2. 45-54 yaş aralığında olanların kullanımı kadınlarda yüzde 26.7, erkeklerde yüzde 21.4. HASTALIK SEMPTOMLARI İnternet hayatımıza o kadar girmiş ki, hastalık semptomlarını çevrimiçi kontrol etme dünya genelinde 2023’te yüzde 22.4 iken, geçen yıl bu oran yüzde 22.6’ya çıktı. Türkiye yüzde 25.5 ile dünya ölçeğinde 14’üncü sırada. İlk sırada yüzde 37.1 ile Kolombiya bulunurken, yüzde 10.6 ile Rusya son sırada yer alıyor. Hastalık semptomlarını internetten kontrol eden yaş grubu 35-44 aralığında. Bu yaş aralığındaki kadınların yüzde 26.8’i, erkeklerin ise yüzde 20.3’ü hastalık semptomlarını internetten takip ediyor.