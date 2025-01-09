Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver ve diğer ünlüler, kontrolden çıkan yangınlardan kaçmak için evlerini terk etmek zorunda kalan 100 binden fazla kişi arasındaydı.

Evini tahliye etmek zorunda kalan Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, güvende olduğunu söylerken; "Komşularımın ve muhtemelen benim evim de yandı. Korkunç bir durum. İnanıyorsanız dua edin. İnanmıyorsanız bile, inananlar için dua edin" dedi.

Arnold Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver, lüks yerleşim bölgesinden kaçarken, "Her şey gitti. Komşularımız, restoranlarımız... İtfaiyeciler ellerinden geleni yaptı ama bu yangın çok büyük ve kontrol edilemiyor" dedi.