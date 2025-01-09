Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.922,96 %0,33
        DOLAR 35,3575 %0,07
        EURO 36,5154 %0,09
        GRAM ALTIN 3.028,25 %0,06
        FAİZ 39,96 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 34,34 %0,35
        BITCOIN 93.274,00 %-1,25
        GBP/TRY 43,5053 %-0,46
        EUR/USD 1,0302 %-0,16
        BRENT 76,21 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 4.951,43 %0,07
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et... Bakanlık taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı - Alışveriş Haberleri

        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et... Bakanlık taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Listeye 31 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kırmızı toz biberde domates, köftede ve dana kıymada kanatlı et, tereyağında bitkisel yağ, manda yoğurdunda inek sütü, yoğurtta nişasta, sumakta gıda boyası, baklavada yer fıstığı gibi birçok taklit-tağşiş tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ürün ve firmalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.

        Son yapılan testlerde; kırmızı toz biberde domates, köftede ve dana kıymada kanatlı et, tereyağında bitkisel yağ, manda yoğurdunda inek sütü, yoğurtta nişasta, sumakta gıda boyası, baklavada yer fıstığı tespit edildi. Son yapılan testlerde; kırmızı toz biberde domates, köftede ve dana kıymada kanatlı et, tereyağında bitkisel yağ, manda yoğurdunda inek sütü, yoğurtta nişasta, sumakta gıda boyası, baklavada yer fıstığı tespit edildi.

        İşte o markalar ve ürünler...

        • GARANTİ BAHARAT markasının kırmızı toz biberinde domates
        • Ada Izgara-Aydoğan Yazıcıtunç (Uysallar Köfte) firmasınının çiğ dana ızgara köftesinde kanatlı et
        • SÜHABEY markanın tam yağlı beyaz peynirinde yağ Oranının Düşük Olması
        • ÇAMOLUK markanın geleneksel tereyağında bitkisel yağ
        • AVARA markanın manda yoğurdunda inek sütü
        • Özlü Baharat Doğal Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait sumakta gıda boyası
        • Et Balık Süt Ürünleri-Muhammet Emin Koçaklı’ya ait firmanın dana kıymasında kanatlı Et
        • Et Balık Sarıçam Şubesi-Melihşah Koçaklı firmasına ait kıymada (dana-kuzu karışımı) kanatlı et
        • Köfteci Talih Usta-Metehan Özuçar firmasına ait köftede (dana eti-çiğ) kanatlı et
        • EFE ORGANİC markasını doğal ürünler naturel sızma zeytinyağında (1 litre) tohum yağları karıştırılması
        • Demirkaya İnşaat Taahhüt Turizm Ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi-İmperial Sunland Otel firmasına ait adana kebap harcında (dana eti) kanatlı et
        • SAFİR markaya ait baklavada yer fıstığı
        • BEL-ET markasına ait dana yağlı kıymada kanatlı eti
        • BALBİS BAHARAT markasına ait kekikte yabancı madde
        • SÜTEM markasına ait tereyağında yağ oranının düşük olması
        • SAKLIVADİ markasına ait riviera zeytinyağında Tohum Yağları Karıştırılması
        • EGE OLİVİA marka zeytinyağında tohum yağları karıştırılması
        • CAN DAMLA marka ayçiçek yağında ayçiçek yağından başka tohum yağları karıştırılması
        • YAĞCIOĞLU marka sadeyağında bitkisel yağ
        • URFALI ÇİFTÇİLER marka sadeyağda Bitkisel Yağ
        • AGAH BAHARAT marka kekikte yabancı madde
        • ANI marka yarım yağlı yoğurtta nişasta
        • ŞANLI marka yoğurtta nişasta
        • LÜKS AYVACIK HASAT marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması
        • AYVALIK İNCİSİ naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması
        • AYVALIK TAT marka naturel sızma zeytinyağında 5 l tohum yağları karıştırılması
        • EGETAT RİVİERA marka zeytinyağında 5 l tohum yağları karıştırılması
        • Genç Köfteci Çavuş-Hüseyin Sakızlı Firmaya ait dana köftede kanatlı et
        • NUR ZEYTİNCİLİK marka natürel sızma zeytinyağının tohum yağları karıştırılması
        • AKYÜZ marka pirina zeytinyağında Tohum Yağları Karıştırılması
        • MUDANYA marka naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı