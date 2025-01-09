Karadeniz'de balıkçının bulduğu batık Osmanlı gemisi olabilir

"KARADENİZ'DE BUNA BENZER NİCE SIRLAR VAR"

DÜ Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yağlıoğlu da batığın bulunduğu yerden görüntü ve koordinat aldıklarını belirterek, "Yıllardır Akçakoca bölgesinde biyoçeşitlilik anlamında çalışmalar yapıyorum. Neredeyse yılın 2-3 ayını geçirdiğim ve dalışlar yaptığım sahilde böyle bir batığın varlığını benim bile görmemiş olmam çok enteresan. Bu da bize gösteriyor ki Karadeniz'de daha buna benzer nice sırlar var. Bu da bizde heyecan oluşturuyor. " ifadelerini kullandı.