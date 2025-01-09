Puma ile Tiger Woods arasında kedi savaşı!

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Nike ile olan 27 yıllık sponsorluk anlaşmasının bitmesinin ardından Şubat 2024'te kendi spor giyim markasını duyurdu. Sun Day Red ismiyle kurulan ve Woods'un her pazar kırmızı giymesi nedeniyle bu adı alan firmanın logosu da Tiger'ın (kaplan) ismine atıfla kaplan şeklinde çizildi. Logo, Tiger Woods'un 15 büyük başarısını temsilen 15 çizgiden oluşuyor.

Henüz tescillenmeye bu logoya spor giyim markası Puma savaş açtı. Puma, bu logonun 1969'dan beri kullandıkları logoya çok benzediği gerekçesiyle Tiger Woods'un marksı Sun Day Red'e dava açmaya karar verdi. REKLAM .png Puma'nın başvurusunda "Logoların kafa karıştırıcı benzerliği ve tarafların aynı üretmeleri nedeniyle, tüketicilerin iki logo arasında karışıklık yaşaması muhtemeldir" denildi.