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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Puma ile Tiger Woods arasında kedi savaşı! - İş-Yaşam Haberleri

        Puma ile Tiger Woods arasında kedi savaşı!

        Spor giyim markası Puma, dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un kurduğu Sun Day Red'e taklit logo kullandıkları gerekçesiyle dava açtı. Tiger (kaplan) Woods'un isminden esinlenilerek ve Woods'un 15 büyük başarısını temsil eden 15 çizgiyle tasarlanan kaplan logosu, Puma tarafından mahkemeye taşındı

        Giriş: 09.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:44
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        Kedi savaşı
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        Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Nike ile olan 27 yıllık sponsorluk anlaşmasının bitmesinin ardından Şubat 2024'te kendi spor giyim markasını duyurdu. Sun Day Red ismiyle kurulan ve Woods'un her pazar kırmızı giymesi nedeniyle bu adı alan firmanın logosu da Tiger'ın (kaplan) ismine atıfla kaplan şeklinde çizildi. Logo, Tiger Woods'un 15 büyük başarısını temsilen 15 çizgiden oluşuyor.

        Henüz tescillenmeye bu logoya spor giyim markası Puma savaş açtı. Puma, bu logonun 1969'dan beri kullandıkları logoya çok benzediği gerekçesiyle Tiger Woods'un marksı Sun Day Red'e dava açmaya karar verdi.

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        Puma'nın başvurusunda "Logoların kafa karıştırıcı benzerliği ve tarafların aynı üretmeleri nedeniyle, tüketicilerin iki logo arasında karışıklık yaşaması muhtemeldir" denildi.

        Sun Day Red ile Puma arasındaki davanın Eylül 2026'da mahkemeye taşınması beklenirken, duruşmalar öncesi iki tarafın anlaşmaya varabileceği de konuşuluyor.

        Daha önce de Tigeraire isimli sporcu ürünleri üreten bir marka, yine kaplan logosunun benzerliği nedeniyle Woods'un şirketine dava açmıştı.

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