Finacial Times yazdı: Elon Musk İngiltere Başbakanı Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) övdüğü açıklamalarının ardından tepki gelmeye devam ederken, bu kez de Financial Times Musk'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı önümüzdeki seçimlerde görevden nasıl uzaklaştıracağını araştırdığını öne sürdü.

FT'nin haberine göre, ABD'li teknoloji milyarder Musk, bir sonraki seçimden önce Starmer'ı İngiltere başbakanlığından nasıl uzaklaştıracağını inceliyor, özellikle Reform UK olmak üzere başka bir siyasi partiye destek oluşturmakla ilgileniyor.

Konuyla ilgili bilgilendirilen kişilere göre Elon Musk, Keir Starmer'ın bir sonraki genel seçimden önce İngiltere başbakanlığından nasıl alınabileceği konusunu yakınındaki isimlerle özel olarak görüştü. REKLAM Dünyanın en zengin insanı ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden olan Musk, sosyal medya platformu X'te Starmer'e yönelik agresif paylaşımlarının ötesinde İngiltere İşçi Partisi hükümetini nasıl istikrarsızlaştırabileceğini araştırıyor.

"BATI MEDENİYETİ TEHDİT ALTINDA" FT'ye konuşan kaynak, "Görüşüne göre Batı medeniyetinin kendisi tehdit altında" diye ekledi. Musk'ın yakınındaki isimlerin aktardığına göre Musk, bir sonraki seçimden önce başbakanı değiştirmek için alternatif İngiliz siyasi hareketlerine (özellikle sağcı popülist Reform UK partisi) destek oluşturmanın mümkün olup olmadığı hakkında bilgi istedi.

Son on yıllarda Tony Blair ve Boris Johnson da dahil olmak üzere birkaç başbakan, seçimlerde büyük çoğunluk elde etti, ancak azalan popülariteleri nedeniyle parlamento yılının ortasında çekildiler. MUSK SON GÜNLERDE STARMER'I HEDEF ALIYOR Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su son altı ayda İngiliz siyasetine yoğun ilgi gösterdi ve Starmer hükümetine yönelik eleştirilerini giderek daha sert bir şekilde dile getirdi.

Elon Musk, son dönemde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve iktidardaki İşçi Partisi başta olmak üzere birçok konuda İngiltere'yi hedef alan paylaşımlar yapıyor. REKLAM Musk sahibi olduğu X'teki hesabında yaptığı ankette, "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtarmaması" gerektiği sorusunu yöneltmişti. Elon Musk ayrıca, "İngiltere'nin özgürleştirilmesi gerektiği" şeklinde paylaşımlar da yapmıştı.