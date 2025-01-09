Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün saat: 16.30'da bir araya gelip görüşme yapacağı öğrenildi.
Giriş: 09.01.2025 - 08:53 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat: 16.30'da bir görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan ile Bahçeli'nin, başta 'Terörsüz Türkiye' olmak üzere, gündeme ilişkin konuları ele alıp istişarede bulunacağı belirtildi.
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