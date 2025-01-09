Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek

        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün saat: 16.30'da bir araya gelip görüşme yapacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 08:53 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat: 16.30'da bir görüşme gerçekleştirecek.

        Erdoğan ile Bahçeli'nin, başta 'Terörsüz Türkiye' olmak üzere, gündeme ilişkin konuları ele alıp istişarede bulunacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Bahar gibi...
        Bahar gibi...
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'