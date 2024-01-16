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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sac bükme makinesine kafası sıkışan çocuk öldü

        Sac bükme makinesine kafası sıkışan çocuk öldü

        İstanbul Esenyurt'ta çok acı bir olay meydana geldi. Fabrikada staj yapan 14 yaşındaki çocuğun kafası sac bükme makinesine sıkıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 20:48 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:48
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        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
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        İstanbul Esenyurt'ta, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Akçaburgaz Mahallesindeki demir-çelik fabrikasında staj yapan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Arda Tonbul, 9 Ocakta, dengesini kaybetmesi sonucu kafasını sac bükme makinesine sıkıştırdı.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Tonbul, müdahalelere rağmen 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Tonbulun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika müdürü H.Ö. ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile Ö.K. tutuklandı.

        Öte yandan, 14 yaşındaki çocuğun iş yerinde kafasını saç bükme makinesine sıkıştırdığı anların görüntüsüne ulaşıldı.

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