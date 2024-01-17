İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı! Termometreler eksi 44,6'yı gösterdi
İsveç'te 5 Ocak günü son 58 yılın en soğuk gününün yaşandığı kaydedildi. Kiruna kentinde bulunan Vitangi kasabasında termometreler eksi 44,6'yı gösterdi
İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü 5 Ocak'ta, eksi 44,6 derece ile Kiruna kentinde bulunan Vittangi kasabasında ölçüldü.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kiruna kentindeki Vittangi kasabasında hava sıcaklığının 5 Ocak'ta sıfırın altında 44,6 derece ölçüldüğü belirtildi.
Meteoroloji Müdürü Sverker Hellström, ülkede son 58 yılın en düşük hava sıcaklığını 5 Ocak'ta ölçtüklerini ve böyle bir "soğuk rekorundan" emin olmak için bu durumu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.