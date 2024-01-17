İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı! Termometreler eksi 44,6'yı gösterdi

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Meteoroloji Müdürü Sverker Hellström, ülkede son 58 yılın en düşük hava sıcaklığını 5 Ocak'ta ölçtüklerini ve böyle bir "soğuk rekorundan" emin olmak için bu durumu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.