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        Haberler Dünya İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı! Termometreler eksi 44,6'yı gösterdi

        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı! Termometreler eksi 44,6'yı gösterdi

        İsveç'te 5 Ocak günü son 58 yılın en soğuk gününün yaşandığı kaydedildi. Kiruna kentinde bulunan Vitangi kasabasında termometreler eksi 44,6'yı gösterdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 08:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:12
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        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü 5 Ocak'ta, eksi 44,6 derece ile Kiruna kentinde bulunan Vittangi kasabasında ölçüldü.

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        Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kiruna kentindeki Vittangi kasabasında hava sıcaklığının 5 Ocak'ta sıfırın altında 44,6 derece ölçüldüğü belirtildi.

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        Meteoroloji Müdürü Sverker Hellström, ülkede son 58 yılın en düşük hava sıcaklığını 5 Ocak'ta ölçtüklerini ve böyle bir "soğuk rekorundan" emin olmak için bu durumu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

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        Ülkede en düşük sıcaklık, eksi 52,6 derece ile 1966'da Norrbotten bölgesinde bulunan Vuoggatjalme kasabasında ölçülmüştü.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #isveç
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