Elazığ´da baraj gölünü yüzerek geçen bozayı kamerada
ELAZIĞ-Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünden karşı kıyıya yüzerek geçen bozayı, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ELAZIĞ-Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünden karşı kıyıya yüzerek geçen bozayı, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ´ın Karakoçan ile Tunceli´nin Mazgirt ilçesi arasındaki Tatar baraj gölünde sandallarıyla balıkçılık yapan 2 kişi, suyun Tunceli tarafındaki kıyıya yüzmeye çalışan boz ayıyı fark etti. Bir süre yüzdükten sonra Mazgirt ilçesindeki kıyıya ulaşan bozayı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Ayının karşıya geçişini alkışlayarak kutlayan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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