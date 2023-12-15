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        Elazığ´da baraj gölünü yüzerek geçen bozayı kamerada

        ELAZIĞ-Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünden karşı kıyıya yüzerek geçen bozayı, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:00
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        Elazığ´da baraj gölünü yüzerek geçen bozayı kamerada
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        ELAZIĞ-Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünden karşı kıyıya yüzerek geçen bozayı, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Elazığ´ın Karakoçan ile Tunceli´nin Mazgirt ilçesi arasındaki Tatar baraj gölünde sandallarıyla balıkçılık yapan 2 kişi, suyun Tunceli tarafındaki kıyıya yüzmeye çalışan boz ayıyı fark etti. Bir süre yüzdükten sonra Mazgirt ilçesindeki kıyıya ulaşan bozayı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Ayının karşıya geçişini alkışlayarak kutlayan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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