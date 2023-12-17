Tekirdağ'da evlat vahşeti: Babaya 10 bıçak darbesi!
Tekirdağ'da babası ile tartışan genç dehşet saçtı. Nazım Başargan, çıkan tartışma sırasında oğlu Cem Başargan tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ardından aynı bıçakla intihara kalkışan Cem Başargan, hastanede tedavi altına alındı
Tekirdağ'da Nazım Başargan (55), çıkan tartışma sırasında psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan (25) tarafından öldürüldü.
DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerindeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşinden ayrılan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası Nazım Başargan (fotoğrafta), psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. (Fotoğraf: DHA)
Tartışma sırasında Cem Başargan, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan Başargan, kanlar içinde yere yığıldı. (Fotoğraf: İHA)
Cem Başargan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, babasını öldürdüğünü bildirdi. Başargan, daha sonra aynı bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. (Fotoğraf: İHA)
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nazım Başargan'ın hayatını kaybettiği belirledi. (Fotoğraf: İHA)
Yaralı halde bulunan Cem Başargan da Saray Devlet Hastanesi'ne götürülerek polis nezaretinde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (Fotoğraf: İHA)