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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

        Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:34
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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 10 yıl 20 ay hapis cezası bulunan E.K'nin Palu ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı.

        E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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