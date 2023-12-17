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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit finaliyle Türkiye, 25. uluslararası kupasını kaldıracak - Voleybol Haberleri

        VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit finaliyle Türkiye, 25. uluslararası kupasını kaldıracak

        Kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek, kupa her halükarda Türkiye'nin olacak! 2010'dan sonra dünya ve Avrupa voleyboluna adeta damga vuran Türk takımları, böylelikle 25. şampiyonluğuna ulaşacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:09
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        Kupa, Türkiye'nin olacak!
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        VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda karşı karşıya gelecek, Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 25. uluslararası kupasına ulaşacak.

        Kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenleniyor.

        Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı finalinde Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit ile ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçen VakıfBank, adlarını finale yazdırdı.

        İki Türk takımının TSİ 14.30'da yapacağı karşılaşmada sonuç ne olursa olsun kupa Türkiye'ye gelecek. 2010'dan sonra dünya ve Avrupa voleyboluna adeta damga vuran Türk takımları, böylelikle 25. şampiyonluğuna ulaşacak.

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        TÜRKİYE'NİN 8. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

        Türk takımları, dünya çapında 8. kez şampiyon olacak.

        1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, daha önce 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Eczacıbaşı veya VakıfBank'ın alacağı zaferle bu organizasyondaki toplam şampiyonluk sayısı 8'e yükselecek.

        VakıfBank'ın 4 kez ile zirvede yer aldığı organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.

        DÜNYA VOLEYBOLUNA TÜRKİYE DAMGASI!

        Türk takımları, dünyanın en büyüğünün belirlendiği turnuvaya adeta damga vurdu.

        Beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Türkiye'yi VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı. Türkiye'yi üçer şampiyonlukla Brezilya ve İtalya takip etti.

        Final maçının ardından Türkiye'nin altın madalya sayısı 8'e, gümüş madalya sayısı ise 4'e yükselecek.

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        Ülkelere göre ilk 15 turnuvadaki madalya sayıları şöyle:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        Türkiye 7 3 6 16
        Brezilya 3 7 3 13
        İtalya 3 3 1 7
        Rusya 1 1 1 3
        Azerbaycan 1 1 - 2
        İsviçre - - 2 2
        Çin - - 1 1
        Yugoslavya - - 1 1

        CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KUPA 8. KEZ TÜRKİYE'YE

        Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez şampiyonluk yaşadı.

        İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

        VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

        CEV KUPASI VE CEV CHALLENGE KUPASI'NDA DURUM

        Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, üç numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.

        İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.

        Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'da VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.

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        EN BAŞARILISI VAKIFBANK

        Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu.

        Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.

        VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

        Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.

        Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.

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