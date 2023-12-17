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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İstanbul İl Başkanlığı'nda AK Parti'de temayül yoklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temayül yoklaması toplantısı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:21
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        AK Parti'de temayül yoklaması
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        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bugün temayül yoklaması yapılıyor.

        DHA'nın haberine göre yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan saat 14.00 sıralarında Kısıklı´daki konutundan çıkış yaparak Sütlüce´deki il başkanlığına geldi.

        Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı. Toplantının ilerleyen dakikalarda başlaması bekleniyor.

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