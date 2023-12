7 Şurada Paylaş!









Ersan Erdura, şunları söyledi: İlk 45'liğim için Arya Plak ile anlaşmıştım. Elvis Presley'in 'All That I Am' şarkısını aranjman yaptık ve 'Sen benimsin' şarkısıyla çıkış yaptım. Siempre Manuel diye bir İspanyolca şarkıyı da söyledim. Asu Maralman’ın eski eşi Orhan Şevki, 'Sana güzel bir Türkçe şarkı bulalım, ülkemiz insanları seni tanısın' dedi. Ben yine de İngilizce şarkı söylemek istiyordum ama ikna oldum ve 1977'de 45’lik plağım "Çocuk Gözler" büyük ilgi gördü.