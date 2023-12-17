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Albümlerden çok fazla para kazanamadığını söyleyen Ersan Erdura, "Gazinolarda, fuarlarda, şehirler arası turnelerden para kazanırdık. Edirne'den Kars'a kadar şehir şehir turnelere çıktık. Bundan paralar kazandık. Ailemizi bu paralarla geçindirmeye çalıştık" dedi. Bazı yapımcılara da sitem eden müzisyen, "Çoğu sanatçılara haklarını tam olarak maalesef ödemediler" diye konuştu.

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"HAYRANLARIM SAHNEYE İÇ ÇAMAŞIRINI ATARDI"



O dönemler genç kızların sevgilisi olan Ersan Erdura'ya hayranlarından gördüğü ilgiyi sorunca, ünlü şarkıcı şu ilginç yanıtı verdi: Hayranlarımız mektup yollardı, biz de onlara mektupla cevap verirdik. Samimi ve güzel iletişimimiz olurdu. Ancak zaman zaman ilginç şeyler de yaşardık. Örneğin; 1978'de, Nilüfer ile İzmir Fuarı Lunapark Gazinosu'nda yılında sahne aldık. Nilüfer'den önce sahneye çıktım. O zamanlar 'Çocuk Gözler' şarkım popülerleşmiş ve 45'liğim de haftanın plağı seçilmişti. Kadınlar matinesi yapıyorduk. Sahneye çıktığımda eğilerek hayranlarımın eline tutuyordum. Sonra bir hanımefendi geldi, dudaklarımdan öptü, ardından da diğer kadınlar. Eşim Leyla hanım da mekân da bu arada. O zaman koruma da yok. Benim dudaklarım uçuk oldu. Ardından hiçbir sahnemde eğilmemeye karar verdim. Eşim de yasakladı tabii. Dudaklarımda uçuk çıksa "kendini öptürmüşsündür" diyor bana. (Gülüyor) Zaman zaman sahneye iç çamaşırını atan hayranlarım da oldu.