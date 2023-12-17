Fenerbahçe, Avrupa'da 10. kez gruptan çıktı! Gol yükünü Batshuayi sırtladı

Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda en fazla gol atan isim Belçikalı forvet Michy Batshuayi oldu.

Elemelerde 2, grup maçlarında ise 3 gol sevinci yaşayan Batshuayi, kaydettiği 5 golle, sarı-lacivertli takımın Avrupa'da en fazla gol atan oyuncusu olmayı başardı. Batshuayi'yi 4'er golle Tadic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci takip etti.

15 Şurada Paylaş!









Szymanski ve Joshua King 3'er, Zajc ve Ferdi Kadıoğlu da 2'şer kez fileleri havalandırırken İsmail Yüksek, Crespo, Kent, Becao, Oosterwolde ve Serdar Aziz de gol sevinci yaşayan diğer isimler oldu.