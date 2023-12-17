İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek seçim çağrısında bulundu
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek, iki aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında seçim çağrısında bulundu.
"SAVAŞ SIRASINDA SEÇİM YAPILABİLİR"Foto:AA
Eski İsrail Başbakanı Lapid, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, "Netanyahu başbakanlığa devam edemez. Savaş sırasında seçimler yapılabilir." ifadelerini kullandı.
İsrailli esirler konusunda yapılan anlaşmada "acı bedeller" ödense dahi muhalefet olarak destekleyeceklerini Netanyahu'ya ilettiklerini aktaran Lapid, şunları kaydetti:
Foto:AP
"Yeni bir önerinin masaya getirilmesi gerekiyor. Kağıt masaya konulduğunda kabul edilmese bile bir eylemi tetikler."
İsrail medyasında, Hamas'a yönelik askeri ve istihbari başarısızlıklarının Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceği ifade ediliyor.
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