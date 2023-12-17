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        Haberler Dünya 3 esir İsrail tarafından öldürüldü! İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'ya tepkili

        3 esir İsrail tarafından öldürüldü! İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'ya tepkili

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken dün 3 esir İsrail askerleri tarafından yanlışlıkla öldürüldü. Bunun üzerine protesto düzenleyen İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinden "acilen" esir takası anlaşması yapmasını istedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 17.12.2023 - 09:21
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        7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv'de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı.

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        Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

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        İsrail ordusunun dün Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması, Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas ile yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail'de çağrıları artırdı.

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        Meydanda toplanan esir aileleri, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin hükümetten bir plan sunmasını beklediklerini duyurdu.

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        "BIDEN İLE GÖRÜŞMEK SAVAŞ KABİNESİ İLE GÖRÜŞMEKTEN DAHA KOLAY"

        Oğlu Itay Chen (19) Gazze'de esir tutulan Ruby Chen, aileler adına yaptığı konuşmada, esir aileleri olarak İsrail hükümetinin "Savaş Kabinesi"nin kendileriyle görüşmesini ve esir takası anlaşması konusunda "hangi teklifin masada olduğunu" anlatmalarını istediklerini söyledi.

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        Savaş Kabinesi’nin ve Başbakan Netanyahu’nun esir aileleri ile görüşmekten kaçındıklarını dile getiren, aynı zamanda ABD vatandaşlığı bulunan Chen, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek, Savaş Kabinesi ile görüşmekten daha kolay." diye konuştu.

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        İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, "Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD’de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor." uyarısında bulundu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
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