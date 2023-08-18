Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Elektrikli bisiklette talep patlaması - Teknoloji Haberleri

        Elektrikli bisiklette talep patlaması

        Hepsiburada verilerine göre, e-ticaret sitesinde son iki ayda elektrikli bisiklet siparişlerinde yüzde 113, elektrikli scooter satışlarında ise yüzde 31 oranında artış gözlemlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikli bisiklette talep patlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hepsiburada, elektrikli bisiklet ve scooter siparişlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Hepsiburada’nın verilerine göre Nisan ve Mayıs aylarına kıyasla, Haziran ve Temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişlerinde %113'lük büyük bir artış kaydedildi. Aynı dönemde elektrikli scooter siparişleri ise %31 oranında yükseldiği belirtildi.

        AKARYAKIT ZAMLARI ETKİLEDİ

        Çevre dostu ulaşım alternatiflerine olan talepteki bu büyük artış, kullanıcıların sürdürülebilir ve verimli seyahat yöntemlerine yönelik tercihlerindeki değişimi yansıtıyor. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle bütçe dostu birer alternatif olarak öne çıkan elektrikli bisikletler ve scooterlar, şehir içinde daha temiz ve pratik bir şekilde hareket etme olanağı sunuyor.

        Verilere göre en popüler elektrikli bisiklet markaları arasında RKS, Kuba ve Volta öne çıkıyor. Elektrikli scooter’larda ise SmartBalance, Yasomi, Onvo en fazla ilgi gören markalar arasında yer alıyor.

        Hepsiburada’daki elektrikli bisiklet ve scooter modellerine linklerden ulaşılabiliyor:

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İnce tatil
        İnce tatil
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti