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Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Artık bu kurallar geçerli!

Elektrikli skuter (e-skuter) yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı da bir rehber hazırladı. Nerelerde kullanılabilecek? Kullanırken ve de park ederken nelere dikkat edilecek? İşletmecilik yapanlar hangi belgeleri almak zorunda? İşte artık paylaşımlı veya paylaşımsız e-scooter kullananların ve de işletmecilerin uyması gereken kurallar...

Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Artık bu kurallar geçerli! Haberler
Artık e-scooter kullanırken...
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HABERTURK.COM

Türkiye’de geçen gün Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe giren elektrikli skuter (e-skuter) yönetmeliğinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, paylaşımlı başta olmak üzere scooter kullanıcılarını ve işletmecilerinin merak beklediği soruları bir rehber ile yanıtladı.

Bakanlık, yayımladığı rehber ile scooter’ların nerelerde kullanılabileceği, kullanırken ve park ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği, paylaşımlı scooter işletmeciliği yapanların uyması gereken kurallara açıklık getirdi.

İşte bugünden itibaren elektrikli scooter (e-scooter) kullanıcılarının uyması gereken kurallar:

NERELERDE KULLANILABİLİR?

- Varsa bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde

- Bisiklet şeridi yoksa, trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde sağdan gidilmesi kaydıyla taşıt yolunda

- Hız sınırı 50 km’nin altındaki yollarda

- Yerel yönetimler tarafından yasaklanmamış olan yollarda

KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Sürücüler en az 16 yaşında olmalı

- Sürücü harici yolcu taşınmamalıdır (iki kişi binmemeli)

- Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalı

- İkiden fazla e-skuter, taşıt yolunda yan yana sürmemeli

- Yaya yollarında sürülmemeli

- Başka bir araca bağlanarak asılıp, tutunarak sürülmemeli

- Tek elle sürülmemeli

- Akrobatik hareketler yapılarak sürülmemeli

PARK EDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Yayalar, engelliler veya hareket kısıtı olan kişileri engellemeyecek şekilde park edilmeli

- Yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmeli

- Kamu nizamını bozacak veya özel mülkiyeti ihlal edecek şekilde park edilmemeli

KULLANILACAK OLAN E-SKUTER NASIL OLMALI?

- Hızı 25 km/saati geçmemeli

- Fren mekanizmasına sahip olmalı

- Önde, beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde far olmalı

- Arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör olmalı

- 30 metreden duyulabilecek ses çıkartabilen zil, korna veya benzeri ses aleti olmalı

PAYLAŞIMLI E-SKUTER İŞLETMECİLİĞİ İÇİN NE YAPILMALI?

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi alınmalı

- Yetki belgesi alındıktan sonra, e-skuterin kullandırılacağı yerler için Büyükşehirlerde UKOME’den, diğer yerlerde İl Trafik Komisyonundan izin alınmalı

- İzin alınan bölgede, en geç 45 gün içerisinde faaliyete başlanmalı

YETKİ BELGESİ ŞARTLARI NELER?

- En az 500.000 TL sermayeye sahip olunmalı

- İnternet sitesi ve mobil uygulamaya sahip olunmalı

- Veri tabanının saklanacağı sunucular Türkiye sınırlarında barındırılmalı

- En az 250 adet e-skutere sahip olunmalı

- TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kalite belgelerine sahip olunmalı

- Elektronik Tebligat Sistemine üye olunmalı

YETKİ BELGESİ VE E-SKUTER İZİN SÜRELERİ NE KADARDIR?

- Yetki belgelerinin süreleri 5 yıldır

- UKOME ve İl Trafik Komisyonlarının vereceği e-skuter izin süreleri 2 yıldır

- Yeni talep olmaması halinde e-skuter izin süreleri 1 yıl uzar

UKOME VE İL TRAFİK KOMİSYONU E-SKUTER İZNİNİ VERİRKEN HANGİ ESASLARA DİKKAT EDER?

- Haksız rekabete veya piyasa tekelleşmesine mahal verilmeyecek

- Arz ve talep dengesine dikkat edilecek

- Toplu taşıma hatlarıyla entegrasyon esas alınacak

- İlçe/belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar e-skuter izni verilebilecek

- Başvuran her bir firmaya en fazla azami sayının 1/5 i kadar izin verilebilecek

- Azami e-skuter izin sayısı, kullanılamayacak alanlar, başvuru süreci ve diğer şartlara ilişkin karar alınır

- Alınan karar, son başvurudan en az 10 gün önce internet sayfasında duyurulur

- Başvurular her bir belediye için ayrı ayrı değerlendirilir

- Başvurular en geç 60 gün içerisinde sonuçlandırılır ve duyurulur

- Talebin fazla olması durumunda, her bir firmaya orantılı olarak eşit şekilde izin verilir

- Talebin az olması durumunda, her bir firmaya verilebilecek sayıyı (1/5) aşmayacak şekilde izin verilir

- Yine talebin az olduğu durumlarda, yeni talepler için 6 ay beklenir

- Yeni talep gelmemesi halinde, kalan e-skuter izin sayısı talep edenlere yine orantılı olacak şekilde verilir

- İzin verilen ilçe/belediye için her 6 ayda bir yeniden değerlendirme yapılır

KULLANDIRILACAK E-SKUTER SAYILARI İÇİN İSTİSNAİ DURUMLAR NELER?

- Nüfusun mevsimsel değiştiği veya talebin fazla olduğu yerde, izin verilebilecek sayı %50 arttırılabilir

- Nüfusu 20.000’in altında olan belediyeler için izin verilebilecek sayı 3 katına kadar artırılılabilir

- Havaalanı, üniversite kampüsü gibi özel alanlarda sayı kısıtlamaları uygulanmayacaktır

YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

- E-Skuterlerini, sadece izin aldıkları yerlerde kullandırırlar

- E-Skuterlerin, izin alınmayan yerlerde kullanılması halinde, 48 saat içerisinde izin alınan belediye/bölge sınırlarına geri getirirler

- E-Skuterlerin kullanım durumları ve konumlarını Bakanlığa bildirirler

- COVID-19 tedbirlerine uyarlar

- Kişisel verilerin gizliliğine özen gösterirler

- Hizmetlerine ve güvenlik kurallarına ilişkin kullanıcılara eğitim verirler

- Kullanıcıların her an erişebileceği çağrı merkezi veya uygulama hizmeti sunarlar

- Uygun şekilde park edilmeyen e-skuterlerini, 2 saat içerisinde toplarlar

- İzin alınan yerlerde, izin aldıkları e-skuter sayısının %70’inden az (Kasım – Şubat döneminde %40),%130’undan fazla e-skuter bulunduramazlar

- Kullandıracakları e-skuterlerin en az %30’u yerli üretim olmalıdır

- Kullandıracakları e-skuterler üzerine, ünvan, kısa ünvan, seri, plaka veya id numaralarından birini görülebilecek şekilde yazarlar

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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