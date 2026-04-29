Survivor'da heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Yarışmacı sayısının azalması, yarışmadaki tansiyonu arttırıyor. Gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde oylama sonucunda eleme potasına gidecek ikinci ve üçüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Nisan Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölümü ile izleyici ile buluştu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını Ünlüler takımı kazanırken, Barış haftanın ilk adayı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Nisan Salı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler Takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 2. eleme adayı Osman Can olurken, 3. eleme adayı Ramazan oldu.
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda Barış oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı ada konseyi sonucunda belli oldu. Survivor'da adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Seren Ay Lina kavgası sonucunda, Seren Ay diskalifiye olarak, Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.