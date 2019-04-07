Eleq ipucu 7 Nisan sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Tatlı Patates ismiyle de bilinen 8 delikli flüt hangisidir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 7 Nisan ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 7 NİSAN

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 20.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 7 NİSAN CEVABI: OKARİNA

Okarina, seramik flüt çeşididir. Okarinalar, Orta ve Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika’da kullanılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde geliştirilip, esas olarak halk müziği enstrümanı olarak kullanılmaktadır. Solo çalınabildikleri gibi başka müzik aletleriyle birlikte de çalınabilir. Okarina tamamen kuşların sesleri taklit edilerek geliştirilmiş bir müzik aletidir. Azerbaycan’da çok eski örnekleri bulunmuştur.