Eleq ipucu sorusu 13 Nisan saat 20.00 yarışması için "Norveç Golden League'de, 2004'te 5 bin metre dünya rekorunu kırarak tarihe geçen kadın atletimizden" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki Norveç Golden League'de, 2004'te 5 bin metre dünya rekorunu kırarak tarihe geçen kadın atletimiz kimdir?" Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 13 NİSAN

Herkese iyi hafta sonları eleqseverler

Bugünün #eleqipucu konusu spor. Norveç Golden League'de, 2004'te 5 bin metre dünya rekorunu kırarak tarihe geçen kadın atletimiz kimdir biliyor musunuz? Bir ipucu daha; kendisi Olimpiyat Oyunları'nda atletizm alanında Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını kazandıran Etiyopya asıllı Türk atlet.

ELEQ İPUCU CEVABI: ELVAN ABEYLEGESSE

ELVAN ABEYLEGESSE KİMDİR?

Hewan Abeye, Elvan Abeylegesse, veya Elvan Can (d. 11 Eylül 1982, Addis Ababa) , Türkiye ve Avrupa rekoru sahibi Etiyopya asıllı Türk orta ve uzun mesafe koşucusu.

Olimpiyat oyunlarına ilk kez Atina'da düzenlenen 2004 Yaz Olimpiyatları'nda katıldı. Olimpiyatlara Norveç'te yapılan Golden League 5000 metre atletizm yarışlarında kırdığı dünya rekoru unvanıyla gelen Elvan, bu organizasyonda ilk olarak 5000 metrenin ikinci elemesinde yarıştı ve yarışı 14:54.80'lik derecesiyle 2. sırada bitirerek finale kaldı. Türkiye'nin atletizm dalında en büyük madalya umudu olmasına karşın, 5000 metre finalinde beklentilerin çok altında kalarak 15:12.64'lik derecesiyle 12. olabildi. 5000 metrede hayal kırıklığı yaşayan atlet, 1500 metre yarı final serisinde 4:07.10’luk derecesiyle 4. oldu ve finale yükseldi. Böylece Elvan, olimpiyat oyunlarında 1500 metre finalinde koşacak olan ilk Türk sporcusu oldu. Ancak 1500 metre finalinde, üst üste beş yarış koşması ve bir önceki dalda yaşadığı moral bozukluğuyla yarışı 4:00.67'lik derecesiyle 8. sırada bitirebildi.

Pekin'de düzenlenen bir sonraki olimpiyatta ise 5000 ve 10000 metrede mücadele etti.[8] İlk olarak 10000 metrede yarışan Elvan, otuziki atletin katıldığı ve 25 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta 16. turdan itibaren liderliği ele geçirdi. Son tura kadar liderliğini devam ettirmesine karşın, Etiyopyalı Tirunesh Dibaba'nın atağına karşılık veremeyince, yarışı 29:56.34'lük derecesiyle 2. sırada tamamlayarak, gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece Abeylegesse, bu derecesiyle yeni bir Avrupa ve Türkiye rekoru kırdı. Ayrıca Türk atletizmine de olimpiyat oyunlarındaki ilk gümüş madalyasını kazandırdı. 5000 metre finalinde ise son tura üçüncü girmesine rağmen, yarışın son anlarında yaptığı atakla Meseret Defar'ı geçerek 10000 metrede olduğu gibi bu dalda da gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla Elvan, oyunlar tarihinde Türkiye'ye bir olimpiyatta iki madalya kazandıran ilk sporcu unvanına da erişirken, kazandığı bu başarılardan dolayı devlet tarafından 3 bin cumhuriyet altınına denk gelen 640 bin 162 TL ile ödüllendirildi.