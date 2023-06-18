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Elon Musk: Akıllı TV'ler için video uygulaması 'Geliyor'

Elon Musk, Twitter üzerinden bir kullanıcının akıllı TV'ler için Twitter video uygulamasına gerek olduğu gönderisine 'Geliyor' yanıtını verdi

Elon Musk: Akıllı TV'ler için video uygulaması 'Geliyor'
HABERTURK.COM / Reuters

Twitter yenilikleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Tesla ve SpaceX gibi dev teknoloji odakların sahibi Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı tarihten bu yana yaptığı değişiklikler şirketin popülaritesini korumasına pek yetmiş gibi gözükmüyor. Uzun bir süredir değer kaybeden Twitter son olarak CEO değişimi yaşamıştı ve şirketin başına Linda Yaccarino gelmişti.

KULLANICIYA YANIT VEREREK DUYURDU

Akıllı TV'ler için bir Twitter video uygulaması, sosyal medya şirketinin planlarında yer alıyor, sahibi Elon Musk, bir tweet'te, şirketin platformdaki video içeriğini büyütmeye odaklanma konusundaki yeni planlarıyla uyumlu bir hareket olduğunu söyledi.

CEO'luğu devretmesine karşın Twitter'daki aktifliğini bir kenara bırakmayan Musk, dün yine Twitter üzerinden bir yeniliği açıkladı. Bir kullanıcının yazdığı, 'Akıllı televizyonlar için bir twitter uygulamasına ihtiyacımız var' gönderisine 'Geliyor' yanıtı veren Musk. Bu yeniliği böylece duyurmuş oldu.

YENİ CEO İLE BİRLİKTE SUNUM YAPMIŞLARDI

Yeni CEO Linda Yaccarino ve Musk, Perşembe günü bir yatırımcı sunumunda, Twitter'ın sosyal medya şirketinin işini dijital reklamcılığın ötesinde canlandırmak için video, içerik oluşturucu ve ticaret ortaklıklarına odaklanma planlarını ortaya koymuştu.

Sunumun bir slaytı, dikey videonun Twitter'da harcanan zamanın yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğunu gösteriyordu. Bu sunumun üzerine bu gelen yeni tweet ile yapılan açıklama Twitter'ın videoya ve akıllı televizyon uygulamalarına daha fazla odaklanacağını gösteriyor.

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