250 MİLYON ÜZERİNDE KULLANICIYA SAHİP

Verilere göre nefret söylemi ve taklit hesap sayısı da düşmüş durumda. Platformun aktif kullanıcı sayısının 250 milyonun üzerinde olduğu belirten Musk, ayrıca anlık aktif kullanıcı sayısının 8 milyar dakikaya çıktığını söyledi. Musk’ın belirttiğine göre bu veriler Kasım ayına göre yüzde 30 daha fazla.