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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elon Musk duyurdu: 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' ile yepyeni özellikler geliyor!

Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın yeni sahibi Musk geliştirilen yepyeni Twitter evreni hakkında bilgiler verdi. ‘The Everything App’ yani ‘Her şeyin uygulaması’ olarak nitelendirilen yeni Twitter’da birçok farklı özellik kullanıcılara sunulacak. Twitter 2.0: Her şeyin uygulaması hakkında şimdiden bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

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  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    Elon Musk Twitter’ı satın aldığından beri yeni özellikler getirmeye çalışıyor son olarak Twitter Blue aboneliği konusunda aksaklıklar yaşayan milyarder iş insanı bu sorunu da ‘Renkli Tik (Rozetlere)’ geçerek çözmüş gibi görünüyor. Twitter Blue’da (Mavi Tik) yaşanan son gelişmelere geçmeden önce ilk olarak sizlere Twitter 2.0’ı tanıtalım.
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    Elon Musk şirket toplantılarında gerçekleştirdiği slaytları Twitter hesabından paylaştı ve Twitter 2.0 ayrıntılarını duyurdu. Twitter’a gelecek bu yeni özellikler ile büyüme hedeflerinin yer aldığı slaytta ‘Twitter 2.0: Her Şeyin Uygulaması’ adı verildi.
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    Peki, nedir bu yeni özellikler?

    TWITTER 2.0 YENİ ÖZELLİKLERİ

    1.Uzun Tweet’ler

    2.Akıllı ve Eğlenceli Yapay Zeka Reklamları

    3.Daha Uzun Video Yükleme Kapasitesi

    4.Uçtan Uca şifrelenmiş Mesajlar

    5.Yeni Twitter Blue Rozetlerinin tekrar renkli olarak başlatılması
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    Tüm bu özelliklerin ayrıntılarını vermeden önce Elon Musk’ın Twitter hakkında yaptığı değerlendirmelere göre, platforma tüm zamanlara göre daha fazla kullanıcı girişi yapılıyor. Aynı zamanda kullanıcılar Twitter’da eskisine göre daha fazla vakit geçiriyor.
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    250 MİLYON ÜZERİNDE KULLANICIYA SAHİP

    Verilere göre nefret söylemi ve taklit hesap sayısı da düşmüş durumda. Platformun aktif kullanıcı sayısının 250 milyonun üzerinde olduğu belirten Musk, ayrıca anlık aktif kullanıcı sayısının 8 milyar dakikaya çıktığını söyledi. Musk’ın belirttiğine göre bu veriler Kasım ayına göre yüzde 30 daha fazla.
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    Şimdi gelelim Twitter 2.0 özelliklerinin ayrıntılarına;

    1.UÇTAN UCA ŞİFRELENMİŞ MESAJLAR

    Twitter 2.0’a gelecek bu özellik tıpkı WhatsApp’ta yer alan uçtan uca şifrelemeye benziyor. Kullanıcıların bütün verileri gizli tutulacak ve şifrelenecek.
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    2.EĞLENCELİ YAPAY ZEKA REKLAMLARI

    Bu özellik sayesinde reklam algoritmaları değişecek ve Instagram’daki gibi beğendiğiniz Tweet’lere göre reklamlar daha ilgi çekici hale getirilerek size sunulacak. Örneğin bir kullanıcı HBO Max veya Netflix’de yer alan bir tweet’i beğenirse kişinin profili analiz edilerek karşısına sevebileceği dizi ve filmler hakkında bilgiler sunulacak.
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    3.UZUN TWEET

    Bir diğer yeni özellik ise harf sınırının kaldırılıyor olması, artık kullanıcılar 2.500 kelimeye kadar gönderiler oluşturarak paylaşabilecek.
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    4.UZUN VİDEO YÜKLEME KAPASİTESİ

    Musk, video özelliklerini de geliştiriyor, Tweet’ler içerisine daha uzun video klipleri eklenebilecek. Musk, Youtube’a eklenen videolardan kazanılan paralar gibi Twitter’a da yüklenecek videolardan para kazanılabileceğini söylüyor.
  • Elon Musk DUYURDU: Yepyeni Twitter 2.0 ve özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir özellikleri nelerdir?

    5. YENİ TWITTER BLUE RENKLİ TİKLER

    Önümüzdeki hafta içerisinde bu rozetlerin kullanıcılara sunulacağını bildiren Musk, farklı renkte olan rozetlerin her birinin anlamı olduğunu söyledi. Şirketler altın renkli tik, devlet kurumları gri ve bireysel ve ünlü hesapları ise mavi renkte tik’lere abone olarak kullanabilecek. Onay rozetleri yine 8 dolar üzerinden satılacak.

 

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