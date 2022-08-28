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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum!

Elon Musk'ın annesi model Maye Musk, oğluyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. ABD'li girişimcinin mal mülk konusuyla çok fazla ilgilenmediğini ve bu nedenle oğlunun arkadaşlarında yattığını söyleyen 74 yaşındaki Musk, onu ziyaret etmek için Teksas'a gittiğinde ise garajda uyumak zorunda kaldığını ifade etti

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  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk'ın annesi model Maye Musk, oğlu hakkında konuştu.
  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    "BİR EVİ BİLE YOK!"

    50 yıldır mankenlik yapan yıldız, İngiliz gazetesi The Times'a verdiği röportajda oğlunun mal mülk konusuyla çok fazla ilgilenmediğini hatta bir evinin bile olmadığını söyledi.
  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    OĞLUNUN GARAJINDA KALIYOR

    Musk'ın arkadaşlarının evinde yattığını belirten 74 yaşındaki model, oğlunu ziyaret etmek için Teksas'a gittiğinde garajda uyumak zorunda kaldığını ifade etti.
  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    Musk, konuşmasına "Roket sahasının yakınında lüks bir eviniz olamıyor." diye devam etti.

     
  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    Oğlunun 2026 yılına kadar insanları Mars'a gönderme hayaliyle ilgili de düşüncelerini aktaran anne Musk, bu seyahat konusunda çok istekli olmadığını belirtti.
  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARIM İSTERSE GİDERİM"

    Maye Musk, "6 aylık bir hazırlanma ve tecrit sürecine girmeniz gerekiyor, bu da bana pek çekici gelmiyor açıkçası ama çocuklarım yapmamı isterse elbette yapacağım." açıklamasında bulundu.
  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    "ELON ÜNLÜ OLANA KADAR BEN ÜNLÜYDÜM"

    Öte yandan Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Kanada asıllı Güney Afrikalı bir model ve modelliğe 15 yaşında başladı. Birçok markanın yüzü olan Maye, 2016'da New York Times'a verdiği röportajda, "Elon ünlü olana kadar ben ünlüydüm." ifadelerini kullanmıştı.

    1969'da Miss South Africa güzellik yarışmasında finale kadar yükselen Musk, hayatının oldukça zor geçtiğini, kendisine gelen tüm teklifleri kabul edecek kadar yoğun çalıştığını çok kez dile getirdi. Üç çocuğunu yalnız büyüten bir anne olarak bir yandan da iki yüksek derecesi aldı. Musk modellik dışında beslenme uzmanlığı ve diyetisyenlik de yapıyordu.
  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    Errol Musk ile 10 yıllık evliliğini "Kısa sürede bozulmuştu." sözleriyle anlatan Maye, ilişkilerinde çeşitli şiddet olaylarının yaşandığını dile getirmişti. Errol'dan daha önceleri ayrılmak istediğini söyleyen Maye, evliliklerini resmen bitiren Boşanma Yasası'nın Güney Afrika'da 1979'a kadar yürürlüğe girmediğini belirtti. Çift yasa uygulamaya konduktan birkaç ay sonra boşandı.
  • Elon Musk'ın annesi Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum! - Magazin haberleri

    Sosyal medyada Elon Musk'a söz söyletmemesiyle konuşulan Maye 2015'te yaptığı açıklamada, "Keşke dünya oğlumun ne kadar iyi niyetli olduğunu anlayabilse... Elon'un niyeti bu gezegeni daha iyi bir yer haline getirmek için fizikte ve mühendislikte mümkün olan her şeyi yapmak. İnsanlar gizli bir amacı olduğunu düşünüyor ama yok. Tek yapmak istediği şey bu. Ve insanların 'Daha fazla para peşinde' demeleri beni gerçekten üzüyor. Hayır, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı." ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News.

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