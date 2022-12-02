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Neuralink insan beynine yerleştirilebilecek cihazlar üzerinde çalışıyor!

Elon Musk gündemden düşmüyor, şimdi de Neuralink şirketinin geliştirdiği çipler ile nörolojik bozukların incelenmesi ve direkt olarak tedavisi edilmesi hedefleniyor. Ayrıca Elon Musk ilerleyen zamanlarda çipi kendi beynine de taktıracağını bildirdi. İşte, Neuralink hakkında detaylar…

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  • Elon Musk Neuralink cihazını kendi beynine yerleştirecek! Neuralink insan beynine yerleştirilebilecek cihazlar üzerinde çalışıyor!

    HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Neuralink Fall 2022 etkinliğinde Elon Musk dikkatleri üzerine çekti. Musk şirketin üç farklı cihaz geliştirdiğini ve insanlarla yapılacak deneylerin ise altı ay içerisinde başlayacağını duyurdu.
  • Elon Musk Neuralink cihazını kendi beynine yerleştirecek! Neuralink insan beynine yerleştirilebilecek cihazlar üzerinde çalışıyor!

    Çipler bozuk para büyüklüğünde olacak ve ilk cihaz beyne yerleştirilecek daha sonra düşünce gücüyle ve bilgisayar tarafından iletişim kurulması sağlanacak. İkinci cihaz ise omurgaya yerleştirilecek ve felci insanların hareket edebilmesi hedeflenecek, üçüncüsü ise göze yerleştirilerek görüş kabiliyetini yitirmiş insanların yeniden görmesi sağlanacak.
  • Elon Musk Neuralink cihazını kendi beynine yerleştirecek! Neuralink insan beynine yerleştirilebilecek cihazlar üzerinde çalışıyor!

    Neuralink şirketi çipleri insan kafatasında bir parça keserek yerleştirebilecek robotu geliştirmeye hazırlanıyor. İnsan beynine yerleştirilmesi planlanan cihazın amacı, ALS ve kalp krizi sonucu konuşma kabiliyetini yitiren hastaların düşünce gücüyle iletişim kurmasını sağlamak.

    Yapılan etkinlikte beynine çip yerleştirilmiş olan bir maymun, önündeki ekrana düşünce gücüyle yazı yazabildiği gösterildi.
  • Elon Musk Neuralink cihazını kendi beynine yerleştirecek! Neuralink insan beynine yerleştirilebilecek cihazlar üzerinde çalışıyor!

    TEK ŞİRKET NEURALİNK DEĞİL

    Beyin ve makine arayüz teknolojisi üzerine yıllardır çalışıyor. Bazı şirketler tarafından yapılan deneyler Neuralik’ten daha önde devam ediyor, Synchron adlı şirket Avustralya ve ABD’de konuşma yetisini kaybeden insanların beynine küçük bir cihaz yerleştirdi bu sayede kişilerin düşünce gücüyle iletişim kurmayı sağladılar. Onward isimli şirket ise omurga sakatlanmaları geçiren insanların hareket kabiliyetlerini kısmen kazandığını söylüyor.
  • Elon Musk Neuralink cihazını kendi beynine yerleştirecek! Neuralink insan beynine yerleştirilebilecek cihazlar üzerinde çalışıyor!

    Neuralink’in rakiplerine karşı olan avantajı ise cihazının işlem gücünün daha yüksek olması.

    Neuralink’in gerekli kıldığı ameliyat ise rakiplerine kıyasla çok daha kapsamlı. Şirket, ameliyatın güvenli olduğunu ve cihazın beynin içerisinde zarar vermeden uzun süre kalabildiğini kanıtlamak için, maymunlar üzerinde yıllardır denemeler yapıyor. Bir robot tarafından gerçekleştirilecek ameliyatın hem hızlı hem de vücuda en az zararı vererek gerçekleştirilebilmesi şirket için büyük önem taşıyor.
  • Elon Musk Neuralink cihazını kendi beynine yerleştirecek! Neuralink insan beynine yerleştirilebilecek cihazlar üzerinde çalışıyor!

    Ayrıca şirketin, Musk’ın verdiği tarihlerde hedeflerine ulaşmayı başaramadığı, Musk’ın ise ekibine ”İşe yarar bir şey ortaya çıkana kadar ölmüş olacağız. Daha hızlı olmalıyız” dediği bildirildi.

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