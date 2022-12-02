Neuralink’in rakiplerine karşı olan avantajı ise cihazının işlem gücünün daha yüksek olması.

Neuralink’in gerekli kıldığı ameliyat ise rakiplerine kıyasla çok daha kapsamlı. Şirket, ameliyatın güvenli olduğunu ve cihazın beynin içerisinde zarar vermeden uzun süre kalabildiğini kanıtlamak için, maymunlar üzerinde yıllardır denemeler yapıyor. Bir robot tarafından gerçekleştirilecek ameliyatın hem hızlı hem de vücuda en az zararı vererek gerçekleştirilebilmesi şirket için büyük önem taşıyor.