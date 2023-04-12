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Twitter'ı 44 milyon dolarlık bir meblaya satın aldığı 2022'nin son çeyreğinden bu yana tartışmaların odak noktasında olan CEO Elon Musk BBC'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Musk sosyal medya devine sahip olmanın bir tür parti olmadığını ve hatta 'acı verici' olduğunu vurguladı. Musk aynı zamanda Twitter'a sahip olduğu zamanın sıkıcılıktan çok uzak olduğunu belirterek "Tam bir rollercoaster (macera treni)" benzetmesini yaptı.

Bununla birlikte Twitter'da işlerin dışarıdan gözüktüğünden daha yorucu olduğunu vurgulayarak, "Ofiste kimsenin uğramadığı bir kanepem var ve bazı günler orada uyuyorum" ifadelerini kullandı

TWİTTER'I SATMAYA HAZIRIM!

Tesla ve SpaceX gibi alanında dünya devi olan firmaların kurucusu ve CEO'su görevinde olan multi milyarder Elon Musk, Twitter'ı yönetmenin beklediğinden zor olduğunu kabul etti. Twitter'ı 44 milyar dolara (35.4 milyar sterlin) karşılığında satın alan Elon Musk'ın o günden bu yana değer kaybetmeye devam eden sosyal medya uygulamasında yaptığı değişiklikler tartışma konusu olmaya devam ederken Musk verdiği röportajda "Doğru kişi gelirse Twitter'ı satmaya hazırım" açıklamasında bulundu.

"BBC'NİN RAHATSIZLIĞINI BİLİYORUM"

Bu haftanın başlarında, BBC Twitter hesabına eklenen 'hükümet tarafından finanse edilen şirket' ibaresine tepki göstermiş ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için şirketin sosyal medya devi ile iletişime geçmişti. Yayın organı, "BBC bağımsızdır ve her zaman bağımsız olmuştur. İngiliz halkı tarafından lisans ücreti ile finanse ediliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

BBC'nin ana Twitter hesabına "hükümet tarafından finanse edilen medya" olarak nitelendiren bir etiket ekleme kararı sorulduğunda Musk, "BBC'nin genellikle devlet medyası olarak etiketlenmekten heyecan duymadığını biliyorum" şeklinde konuştu.

"REKLAMVERENLER GERİ DÖNDÜ"

Röportajda Twitter'ı satın almasından bu yana firmanın değer kaybetmesi üzerine de finansman konularına cevap veren Musk, reklamverenlerinin çoğunun geri döndüğü için şirketin şu anda "kabaca eşit bir şekilde kırıldığını" vurguladı. Bunun yanı sıra firmayı satın aldığı sırada işgücünü yaklaşık 7.000'den yaklaşık 1.500'e düşürmenin kolay olmadığını da sözlerine ekledi.

"HAFTANIN SONUNA KADAR ESKİ 'MAVİ TİKLER' KALKACAK"

Geçmiş dönemde yaşanan kesintilere de değinen Elon Musk, bunların çok uzun sürmediğini ve sitenin şu anda düzgün çalıştığını belirtti. Platformdaki eski 'mavi tik' sahipleri ile ilgili de yorumlara cevap vererek, önümüzdeki haftanın sonuna kadar hesaplardan kaldırılacaklarını söyledi.