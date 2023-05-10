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Elon Musk Twitter'da bir dizi değişikliği daha açıkladı: Görüntülü ve sesli sohbet dönemi

Twitter CEO'su Elon Musk, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunun uygulaması üzerinden, son güncelleme ile birlikte şifreli direkt mesajın başlayacağını duyurdu. Musk, görüntülü ve sesli sohbetin de yakın zamanda Twitter'da aktif olacağını belirtti

Elon Musk Twitter'da bir dizi değişikliği daha açıkladı: Görüntülü ve sesli sohbet dönemi
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü milyarder, Tesla ve SpaceX gibi dev firmaların da sahibi Twitter CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz senenin son çeyreğinde sosyal medya devini satın almasından bu yana bir dizi köklü değişikliğe gitti. Mavi tik, Twitter Blue gibi ücretli sürümlerin yanı sıra video ekleme konusunda da değişiklikler yapan Musk, en son yaptığı logo değişimi ile de tartışmaların odağında yer almıştı.

Twitter CEO'su bu kez uygulamada sohbet ve mesajlaşma seçeneklerinde bir yenilik açıklaması ile gündeme geldi.

ŞİFRELENMİŞ ÖZEL MESAJLAR

Elon Musk kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada uygulamanın yeni sürümü ile birlikte gelecek yenilikleri açıklarken, "En son sürümü ile birlikte, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en son değil) DM'den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji tepkisini kullanabilirsiniz. Şifreli DM'ler V1.0'ın piyasaya sürülmesi yarın hayata geçecek. Bu yenilik hızla büyüyecek" ifadelerini kullandı.

"SİZİN MESAJLARINIZI BEN GÖREMİYORUM"

Sosyal medya devinin CEO'luğu görevine geldiğinden bu yana eleştirilerin odağı konumunda olan Musk, "Kafama bir silah dayansa bile şifreli DM'lerinizi (Özel mesajlarınızı) ben göremiyorum" ifadeleri ile gizliliği ön plana çıkarttığını vurguladı.

TELEFON NUMARASI VERMEDEN GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ SOHBET İMKÂNI

Bunun yanı sıra görüntülü konuşmanın da yakında aktif olacağını vurgulayarak tweetinde, "Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet sizin elinizde olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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