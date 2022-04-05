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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'da Yönetim Kurulu Üyesi oluyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dün yayımlanan kayıtlarda Musk'ın, Twitter’ın yüzde 9.2'sini temsil eden 73.5 milyon adet pay satın aldığı açıklanmıştı. Söz konusu hisseler oy hakkı olmayan pasif hisseler. Dolayısıyla yüzde 9.2'lik bu pay Musk'a yönetimde söz sahibi olma hakkını tanımıyor.

Ancak söz konusu satın almanın ardından Twitter CEO'su Parag Agrawal bugün yaptığı açıklamayla Elon Musk'ı Twitter Yönetim Kurulu'na atayacaklarını bildirdi. Agrawal "Son haftalarda Elon ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler sonrasında yönetimimize büyük değer katacağı aşikar olmuştur. Elon hem verdiğimiz hizmete tutkuyla inanıyor hem de bu hizmeti eleştiriyor. Bu uzun vadede daha güçlü hale gelmemiz için hem Twitter hem de yönetimde tam da ihtiyaç duyduğumuz şey" ifadelerini kullandı.

HİSSELER SERT YÜKSELMİŞTİ

Elon Musk da Twitter üzerinden yapılan bu açıklamaya verdiği cevapta "Önümüzdeki aylarda Twitter'da önemli gelişmelere imza atmak için Parag ve Twitter yönetimiyle çalışmayı iple çekiyorum" dedi.

Elon Musk'ın firmaya büyük bir pay alarak ortak olduğu haberinin etkisiyle dün Twitter hisseleri yüzde 27 yükselmişti.