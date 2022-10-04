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Elon Musk Twitter’ı satın alıyor iddiası! Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı, ne kadar teklif verdi?

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk'tan Twitter için yeni teklif. Daha önce satın almak üzere talip olduğu Twitter'a Elon Musk'ın yeni teklif sunduğu iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, "Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı, ne kadar teklif verdi?" soruları gündeme geldi. İşte Elon Musk'ın Twitter’a sunduğu teklif ve konuya ilişkin yaşanan son gelişmeler...

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  • Elon Musk Twitter’ı satın alıyor iddiası! Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı ve ne kadar teklif verdi?

    Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'a sunduğu yeni teklifle yeniden gündemde. Musk,  daha önce 13 Mayıs tarihinde sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Peki Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı, ne kadar teklif verdi? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Elon Musk Twitter’ı satın alıyor iddiası! Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı ve ne kadar teklif verdi?

    Elon Musk'tan Twitter'a yeni teklif

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdiği, teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edildi.

    Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla yaptığı belirtildi.

    Haberde Musk'ın, Twitter için yeniden hisse başına 54,2 dolar fiyat verdiği aktarıldı.

    Söz konusu haberle Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar değer kazandı.

     

    Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

    Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

     
  • Elon Musk Twitter’ı satın alıyor iddiası! Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı ve ne kadar teklif verdi?

    Musk, 13 Mayıs'ta satın alma anlaşmasını askıya almıştı

    Musk, 13 Mayıs tarihinde sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

     

    Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" duyurmuştu.

     

    Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

     
  • Elon Musk Twitter’ı satın alıyor iddiası! Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı ve ne kadar teklif verdi?

    Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

    Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacaktı.

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