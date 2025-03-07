Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Gözler Bakanlıktan gelecek açıklamada!
Emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi 2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Yılın ilk dini bayramına oldukça kısa süre kalırken emekli ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı ve ne zaman ödeneceği milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 emekli ikramiyesi ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Geri sayım devam ederken gözler her yıl dini bayramlar öncesi ödenen ikramiyelere çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi de bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Emekli ikramiyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 2025 Emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi hakkında detaylar…
BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artırılması yönünde çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.
Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız."
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2025 Emekli bayram ikramiyesi tutarı henüz belli olmadı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.
Zam yapılması halinde yeni emekli ikramiyesi tutarının en geç önümüzdeki iki haftalık süreçte açıklanması bekleniyor.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıll ikramiyeler, bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılmıştı.
Bu yıl bayram ikramiyesi ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.
2024 YILINDA EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?
Emekli bayram ikramiyesi, 2024 yılında yüzde 50 oranındaki artışla 3 bin liraya yükseltilmişti.
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları için toplam 6 bin lira ödeme yapılmıştı.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. Bayram ikramiyelerine de bu oranda zam yapılırsa yeni ikramiye tutarı, 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama ile 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.
Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir.
İşte emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplama tablosu:
Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.
Yüzde 30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda:
1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.
Yüzde 45 zam yapılması durumunda:
1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.
Yüzde 50 zam yapılması durumunda:
1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.