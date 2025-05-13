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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaş zammı 2025 Temmuz hesaplama tablosu: 2025 Temmuz'da emekliye yüzde kaç zam yapılacak? SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli maaş zammı 2025 Temmuz hesaplama: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli maaş zammı 2025 Temmuz hesaplama tablosu şekillendi. TÜİK verilerine göre, enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3,00 olarak gerçekleşti. Böylece 4A, 4B emekli zammı için 4 aylık oran ortaya çıktı. Geriye ise sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağkur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacakları emekli maaş zammı 2025 hesaplamaları hız kazanırken ''2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 4 aylık enflasyon farkına göre emekli maaş zammı tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:58
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        SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Nisan ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece dört aylık enflasyon farkı netleşti. TÜİK verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,36’lık zammı şimdiden haketmiş oldu. Bilindiği üzere memur ve emeklilerin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında aylarında artıyor. Peki, 2025 Temmuz’da emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? 4A, 4B en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte, 2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosu…

        2

        NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödeme üzerinde etkili olan Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre nisanda enflasyon, aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.

        3

        4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE BELLİ OLDU

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.

        Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.

        Enflasyon - Yıllık - Aylık

        Ocak 2025: 42,12 - 5,03

        Şubat 2025: 39,05 - 2,27

        Mart 2025: 38,10 - 2,46

        Nisan 2025: 37,86 - 3,00

        4

        EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.

        5

        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

        Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        6

        4 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

        İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

        4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36

        4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36

        Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94

        Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

        Memur zammı: Yüzde 12,29

        7

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

        Bu orana göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları şu şekilde hesaplandı:

        Mevcut Maaş (TL) Zamlı Maaş (%13,36) (TL)
        14.469 16.402
        15.000 17.004
        15.500 17.571
        16.000 18.138
        16.500 18.704
        17.000 19.271
        17.500 19.838
        18.000 20.405
        18.500 20.972
        19.000 21.538
        20.000 22.672
        21.000 23.806
        22.000 24.939
        23.000 26.073
        24.000 27.206
        25.000 28.340
        26.000 29.474
        30.000 34.008
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        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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