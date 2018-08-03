Emlak Bankası
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Emlak Bankası'na ithalatı kesme görevi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük Eylem Planı'nda açıkladığı Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçirilmesi ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Banka ithal edilen ürünleri üretecek projelere, fabrika binasının yapımından sermaye ortaklığına kadar destek verecek. Habertürk'ten Rahim AK'ın haberi

03.08.2018 - 19:07 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük Eylem Planı açıklamasında Emlak Bankası'nın konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bankanın yeni görevi ile ilgili ayrıntılar da belli oldu.

Habertürk'ün ulaştığı kaynaklar bankanın asli görevinin ithal ikameci üretim hedefleyen şirketlere fabrikanın kurulum aşamasından başlayarak destek vermek olacağını, böylece ithalatın önünün kesilip cari açığın aşağı çekilmesinde kalıcı bir yol alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Banka sadece inşaat aşamasında değil ithal ikameci üretim yapacak olan projeye sermaye ortağı da olabilecek. Yani kurumun bizzat içinde ve yönetiminde de olabilecek.


SANAYİ BÖLGELERİ GELİŞTİRECEK

Emlak Bankası'nın yeni görevine uygun olarak ana faaliyet alanlarından birisi de atıl arazilerin banka bünyesine alınarak sanayi arsaları geliştirmek olacak. Küçük sanayi siteleri de kuracak olan Emlak Bankası böylece aynı zamanda atıl arazilerin kullanıma açılmasını da sağlayacak.

Türkiye’nin, endüstriyel olarak istenilen seviyeye çıkamamasından dolayı günümüzde yüzlerce teknoloji ve sanayi ürünü yurt dışından ithal ediliyor. Teknolojik ürünler arasında başı çekenler; cep telefonu, bilgisayar, tablet, kulaklık, kamera sistemleri, oyuncak, elektronik aletler gibi ürünler ön plana çıkıyor.

Kimya ve ilaç sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve techizat, gıda sanayi, motorlu kara taşıtlar da önec çıkan ürünler arasında yer alıyor.

 


Emlak Bankası'nın destek vereceği muhtemel projeler şunlar olacak

-Cep telefonu
-Bilgisayar, tablet, kulaklık,
Kamera sistemleri
-Oyuncak
-Elektronik aletler
-Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar taneler,
-Pigmentler ve boyalar
-İlk şekillerde plastikler
-Mineral kimyasal maddeler
-Temizlik malzemeleri (Deterjan, sabun)
-Elektronik cihaz şarj aletleri 
-Elektrikli mutfak eşyaları
-Elektrikli süpürge
-Tıp ve eczacılık ürünleri
-Araba Tekerlek ve Lastikleri
-Güneş enerji panelleri
-Suni gübre
-Kimyasal yağlar

Öncelikli olarak üretmemiz gereken ve halen ithal ettiğimiz ara mallar şöyle:



Kimya ve ilaç sanayi: Petro kimya ürünleri, polimerler, amino bileşenler, nano-teknolojik ürünler, aşılar.
Yarı iletken ve elektronik: Robotik sistem sürücüleri, yeni nesil bataryalar, enerji depolama sistemleri, 5G haberleşme ürünleri, biyomedikal cihazlar.
Makine ve techizat: Sanayi robotları, takım tezgahları, iş makinaları, tarım makinaları.
Motorlu kara taşıtları: Elektirikli araç motorları, yakıt pilleri, özel tasarım aydınlatma ekipmanları, araçların ses ve gürültü aksanları, mobil uygulamalar.
Gıda sanayi:Organik gıdalar, enzimler, aramotikler, süt proteinleri, nişasta türevleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.