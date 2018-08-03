Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük Eylem Planı açıklamasında Emlak Bankası'nın konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bankanın yeni görevi ile ilgili ayrıntılar da belli oldu.

Habertürk'ün ulaştığı kaynaklar bankanın asli görevinin ithal ikameci üretim hedefleyen şirketlere fabrikanın kurulum aşamasından başlayarak destek vermek olacağını, böylece ithalatın önünün kesilip cari açığın aşağı çekilmesinde kalıcı bir yol alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Banka sadece inşaat aşamasında değil ithal ikameci üretim yapacak olan projeye sermaye ortağı da olabilecek. Yani kurumun bizzat içinde ve yönetiminde de olabilecek.



SANAYİ BÖLGELERİ GELİŞTİRECEK



Emlak Bankası'nın yeni görevine uygun olarak ana faaliyet alanlarından birisi de atıl arazilerin banka bünyesine alınarak sanayi arsaları geliştirmek olacak. Küçük sanayi siteleri de kuracak olan Emlak Bankası böylece aynı zamanda atıl arazilerin kullanıma açılmasını da sağlayacak.

Türkiye’nin, endüstriyel olarak istenilen seviyeye çıkamamasından dolayı günümüzde yüzlerce teknoloji ve sanayi ürünü yurt dışından ithal ediliyor. Teknolojik ürünler arasında başı çekenler; cep telefonu, bilgisayar, tablet, kulaklık, kamera sistemleri, oyuncak, elektronik aletler gibi ürünler ön plana çıkıyor.

Kimya ve ilaç sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve techizat, gıda sanayi, motorlu kara taşıtlar da önec çıkan ürünler arasında yer alıyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EKONOMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJLAR



Emlak Bankası'nın destek vereceği muhtemel projeler şunlar olacak



-Cep telefonu

-Bilgisayar, tablet, kulaklık,

Kamera sistemleri

-Oyuncak

-Elektronik aletler

-Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar taneler,

-Pigmentler ve boyalar

-İlk şekillerde plastikler

-Mineral kimyasal maddeler

-Temizlik malzemeleri (Deterjan, sabun)

-Elektronik cihaz şarj aletleri

-Elektrikli mutfak eşyaları

-Elektrikli süpürge

-Tıp ve eczacılık ürünleri

-Araba Tekerlek ve Lastikleri

-Güneş enerji panelleri

-Suni gübre

-Kimyasal yağlar



Öncelikli olarak üretmemiz gereken ve halen ithal ettiğimiz ara mallar şöyle:

Petro kimya ürünleri, polimerler, amino bileşenler, nano-teknolojik ürünler, aşılar.Yarı iletken ve elektronik: Robotik sistem sürücüleri, yeni nesil bataryalar, enerji depolama sistemleri, 5G haberleşme ürünleri, biyomedikal cihazlar.Sanayi robotları, takım tezgahları, iş makinaları, tarım makinaları.Elektirikli araç motorları, yakıt pilleri, özel tasarım aydınlatma ekipmanları, araçların ses ve gürültü aksanları, mobil uygulamalar.Organik gıdalar, enzimler, aramotikler, süt proteinleri, nişasta türevleri

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