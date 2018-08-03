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Erdoğan'dan ekonomi ile ilgili önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük eylem programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı.Erdoğan'ın açıkladığı programda ekonomi ile ilgili de önemli mesajlar vardı. Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirterek, vatandaşlara yastık altı birikimlerini bozdurma çağırısı yaptı

03.08.2018 - 18:02 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük eylem programını açıkladığı toplantıda vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin kişi başına milli gelirini 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardığını belirten Erdoğan, "Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. 15 Temmuz gibi hadiselerin hedefinde ekonomimizin de olduğu gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız." dedi.

 

Vatandaşlara yastık altı tasarruflar konusunda önemli bir çağrıda bulunan Erdoğan, "Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun." diye konuştu.

EMLAK BANKASI GERİ DÖNÜYOR

Erdoğan konuşmasında bir dönemin devi Emlak Bankası'nın da geri döneceğini açıkladı. Erdoğan, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz." dedi.

KANAL İSTANBUL'UN İKİ TARAFINA BUTİK ŞEHİR

Kanal İstanbul projesine de değinen Erdoğan, proje kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanacağını ve Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacağını açıkladı. Erdoğan, "Biz Kanal İstanbul projesini olmazsa olmaz olarak görüyoruz ve yapacağız." dedi.

'ÇİN'E YÖNELİYORUZ'

Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin karşılaştığı zorlukları aşmak için Çin'e yönelineceğini de açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Ne kadar çeşitlendirmeye gidersek risklerimizi o kadar dağıtmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz."

Habertürk yazarı Abdurahhaman Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi

 

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