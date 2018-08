Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bu planlara göre çalışmalarını yapmalarını istedi. Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bakanlar, ilk 100 günlük proje ve çalışmalarıyla ilgili tek tek sunum yaptı. Son halini alan icraat planını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

“DEMOKRASİ TARİHİMİZİN ZİRVESİ”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir. Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum.

“EMANETİ DAHA YÜKSEĞE ÇIKARACAĞIZ”

Muhtıralar, türlü müdahaleler geriye doğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı en büyük kazanımımız olarak görüyorum. Malazgirt’te özellikle kazanılan zaferle Sultan Alparslan'dan başlayarak, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Şah’ı, Ertuğrul Gazi'yi, Sultan Birinci Murat Hüdevandigar'ı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdulhami Han’ı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Adnan Menderes’i, rahmetli Turgut Özal’ı ve ismini hatırlamadığım emeği geçmiş ecdadımızın her birini yad ediyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkararak daha da ileriye taşımaktır.

“HİZMETTE AKSAMAYA MEYDAN VERMEYECEK”

Mecliste ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen başladığı 9 Temmuz'dan bu yana gerek ben gerek arkadaşlarım yoğun bir mesai içindeler. Bir yandan sitemin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan verdiğimiz sözlerin programlarını hazırlıyoruz. Tüm bunları devlet işlerinde, millete sunulan hizmetlerde en küçük bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz. Anayasa değişikliğine uygun şekilde ilga edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık. İlk iş olarak cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapısını oluşturduk.

“ORTA VADELİ PROGRAM AĞUSTOS’TA”

Bakan yardımcılarımızın büyük bir bölümünü atadık. Yeni kurulan başkanlıkların ve ofislerin işler haline getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bugün de ilk 100 günlük programımızı sizlerle paylaşıyoruz. Orta vadeli programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019 - 2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayına kadar bunu tamamlamayı planlıyoruz. Programımızın koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yönetti. Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bütçeleri ile bir araya getirdik. Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerinde.

"400 PROJE ATEŞLEYİCİ GÜÇ OLACAK"

Burada sadece bazı başlıkları görsel malzeme eşliğinde ifade edeceğiz. Cumhurbaşkalığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçireceği bu 400 proje adete yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Mevcut bütçe imkanlarıyla yürütülebilmesine dikkat ettik. AK Parti iktidara geldiğinden beri bütçe disiplinine önem veren bir parti olmuştur. Önümüzdeki dönemde de inşallah aynen devam edeceğiz. Yeni yönetim mimamirimizi oluşturuken tüm kurumları, ilgili bakanlıklar bünyesinde toplamaya özen gösterdik. Genelkurmay, Diyanet, MİT, Savunma Sanayi gibi belli yerler dışındaki tüm kurumlar faaliyet alanlarındaki bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sürdürecek.



"KAMU İŞLERİ HIZLANACAK, MALİYET AZALACAK"

Cumhurbaşkanlığının kendisinin doğrudan yürüteceği faaliyetleri de bu doğrultuda sınırlı tuttuk. Bu projelerden biri vatandaşların kamu işlerini hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka proje de tüm icraat, plan ve projelerin takibini sağlayacak sistemi en kısa sürede Cumhurbaşklanlığı bünyesinde kurmak. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlarımızın her birinin elbette 100 günde gerçekleştirmeyi istedikleri hedefleri var. Bunlara savunma sanayi içinde çok önem veriyorum.

"SAVUNMA PROJELERİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin her alanda tehdide ve baskıya maruz kaldığımız bir dönemde kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler lazer silahından uydu ve uydu fırtlatma projelerine, insansız hava aracı, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmata kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Geçtiğimiz 5 yılda yaşananlar savunma sanayisinin önemini gösteriyor. Güçlü ordu demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Her alanda kendi kendimize yetecek bir savunma sanayisi kurmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 25 kendi kaynaklarımızla savunma sanayisinde bir güce sahipken bu, yüzde 65'e ulaşmıştır. Hala kat etmemiz gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Savunma sanayisi projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

"YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

Açtığımız 242 yeni adalet binası, geliştirilmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama yolları, arttırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri ülkemizde adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Bunca reforma rağmen FETÖ'nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa sızmış terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Ama daha bitmedi. Yapacağımız daha çok şey var, bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor. 100 günlük icraat programı çerçevesinde yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasını amaçlıyoruz.

"MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ"

Savcılık mahkeme ve icra müdürlükleriyle emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kendi sistemleri arasında entegre edilmeli. Bu birimler arasında yılda yaklaşık 6 milyon yazışma düşünüldüğünde yeni sistem gerçekten çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. 40 milyon tebligattan 28 milyonunun eklektronik ortamda gerçekleşmesini mümkün kılan bir altyapı geliştiriyoruz. Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun, İstanbul ve Ankara adliye mahkemelerine ek olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerrini faaliyete geçiriyoruz. Bir sonraki hedef Kayseri, Trabzon, Diyarbakır ve Van bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçirmek.

"CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA KARŞI TAVİZ YOK"

Çocuklara karşı işlenen cinsel istirmar suçları konusunda toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz, sağlayacağız. Asla buradan taviz yok. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ismi uzun olabilir ama maksat derdimizi tam anlatalım. Bu bakanlığımız vasıtasıyla ülkede en büyük hizmeti verdiğimiz kesimlere hitap ediyoruz. Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkeyiz. Türkiye'de kendi iradesiyle tercihini başka yönlerde kullananlar dışında, sosyal güvenlik şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımız yoktur. Sağlık sigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor, ödeyemeyeni devlet üstleniyor.

"DEVLETİN MEMURA, İŞÇİYE BORCU KALMADI"

Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasaaruf, teşvik ve konut edindirme ödemelerini iade ettik. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar işçisinden memuruna kesmişti. Devlet, memuruna, işçisine borçlu olur mu, olmuştu. Bunları çok kısa zamanda ödemelerini yaptık. Hamdolsun memura, işçiye devletin borcu kalmadı.

KANAL İSTANBUL'UN İKİ TARAFINA BUTİK ŞEHİR

Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacak. Biz Kanal İstanbul projesini olmazsa olmaz olarak görüyoruz ve yapacağız.

MİLLET BAHÇELERİNDEN 5'İ 100 GÜNDE TAMAMLANACAK

Millet bahçelerinden ikisi Kayaşehir'de ve Baruthane'de, biri Esenler'de ve Konya'da bulunuyor. Millet Bahçeleri'nin 5'i 100 gün içinde tamamlanacak. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut ve işyerinin temelini atacağız.

"SOSYAL YARDIMDAN ZİYADE İSTİHDAM"

Milletimizin her kesimine yönelik sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Geçtiğimiz 16 yılda 242 milyar tutarında soyal yardım yaptık. Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturarak farklı kurumlar tarafından verilen hizmetleri daha etkin hale getiriyoruz. Çalışan ve emeklilerimiz insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çekme gayreti içinde olduk. Emeklilerimize taahhüt ettiğimiz 1000 liralık ikramiyenin ilkini ramazan bayramında ödemiştik. İkinci ikramiyeleri inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Ne aldanan ne aldatan olacağız. 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Yeni dönemde sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayışı öne çıkarmayı planlıyoruz. Mesleki eğitim kursları ve desteklerle vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin onlara yapılacak en büyük ve kalıcı yardım olacağına inanıyoruz.

KADINLARA, GENÇLERE, ENGELLİLERE YENİ İMKAN

Önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleri. İhtiyaçlarını tespit ettiğimiz hane sayısını 526 binden 826 bine çıkartıyoruz. Er ve erbaşların ailelerinden sağlık hizmetlerinden faydalanmasını temin ediyoruz. Engelli sağlık kurulu raporlarıyla ilgili sorunların çözümüne yeni bir sistemi bu dönemde hayata geçiriyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanmasında ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın arttırılması için işverenlere sağladığımız teşviklere ek olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ DEVAM EDİYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ülkemizin çehresinin değişmesinde en önemli hizmetleri gerçekleştiren kurumlarımızdan önde gelenidir. TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında inşa ettiğimiz 837 bin konutla vatandaşlarımızın barınma sorunlarına öncülük ettik. Binalarımız gayet güzel, fiyatlar uygun. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde inşa edilecek ve böylece değişim dönüşüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Halen ülke çapında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm çalışması sürüyor.

