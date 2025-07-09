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        Haberler Dünyadan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, İngiltere'ye yaptıkları resmi ziyarette, büyük bir ziyafetle karşılandı. Kraliyet üyelerinin hazır bulunduğu davette; Mick Jagger ve Elton John gibi ünlüler de vardı

        Macron çiftine, ünlülerle dolu ziyafet sofrası

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, İngiltere'ye yaptıkları resmi ziyarette, büyük bir ziyafetle karşılandı. Kraliyet üyelerinin hazır bulunduğu davette; Mick Jagger ve Elton John gibi ünlüler de vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:22
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunuyor. Ziyaretin ilk gününde Kral Charles, Macron çiftinin onuruna Windsor Kalesi'nde büyük bir davet verdi.

        Başta Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton olmak üzere pek çok kraliyet mensubunun katıldığı ziyafette, Kral Charles, konuşmasını hem Fransızca, hem de İngilizce olarak yaptı. Kral Charles, üç günlük ziyaretin Fransa ve İngiltere arasındaki derin ve kalıcı dostluğu kutlamak için yeni bir fırsat olduğunu söyledi.

        Ziyafette; ünlü müzisyenler Mick Jagger, Elton John, Mika, oyuncu Kristin Scott Thomas, futbolcu Mary Earps'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 160 kişi yer aldı.

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        Elton John

        Macron çiftinin üç günlük ziyareti, 2008'den bu yana bir Fransız cumhurbaşkanının İngiltere'ye ilk ziyareti olma özelliği taşıyor.

        Mick Jagger

        Ziyafette; Emmanuel Macron ile Kate Middleton, yan yana oturdu. Ziyafet, İngiliz basınında manşetlerde yer aldı.

        Kanser tedavisi gören, geçen hafta yaptığı bir açıklamada tedavinin zorluklarından bahseden Kate Middleton'ın tüm devlet ziyareti etkinliklerinde görünmesi, kamusal hayata kademeli dönüşünde bir başka adım olarak görüldü.

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        Prens Wiliam - Prenses Kate Middleton

        Prenses Kate Middleton, son birkaç büyük yemeğe katılmamıştı. Kasım 2023'teki Güney Kore devlet ziyafeti katıldığı son yemekti.

        Emmanuel Macron - Brigitte Macron

        Fransa'nın en üst düzeydeki İngiltere ziyareti kapsamında yarın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde Downing Caddesi'nde bir İngiltere - Fransa zirvesi yapılacak. Bu görüşmede; yasa dışı göçü durdurma, Ukrayna'ya destek gibi konular görüşülecek.

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        #kraliyet
        #Emmanuel Macron
        #ziyafet
        #davet
        #Prenses Kate Middleton
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